Chivas iniciará su camino en la Liguilla del Apertura 2026 frente a un rival que le ha generado numerosos problemas en instancias definitivas. Pese a que el "Rebaño Sagrado" parte como favorito por su rendimiento durante la fase regular, los antecedentes recientes favorecen claramente a los Tuzos del Pachuca.

El conjunto del estado de Hidalgo presume tres eliminatorias consecutivas resueltas a su favor frente al Guadalajara, dos de ellas correspondientes a la Liga MX y una más dentro de la Concacaf. Incluso, en uno de estos enfrentamientos, los Tuzos consiguieron levantar un título a costa del cuadro rojiblanco.

‘PaPachuca’ no solo en Coapa 😬



Tuzos se vuelve a medir en duelo de eliminación directa ante Chivas y la balanza se inclina hacia la Bella Airosa



🏆 Ya son 3 series al hilo eliminando al Rebaño, donde incluso les ganaron un título



🫢 Pachuca gusta de dominar a los más grandes. pic.twitter.com/D69t6sz6Do — Futbol Total (@futboltotal) November 25, 2026

La última ocasión en la que Chivas logró eliminar al Pachuca se remonta a los octavos de final de la Copa Libertadores de 2005. En aquella oportunidad, el conjunto tapatío se impuso con un marcador global de 4-2, resultado que no ha podido replicar en los posteriores enfrentamintos de eliminación directa.

La tendencia favorable para los Tuzos comenzó en las semifinales del Clausura 2006. Ambos equipos igualaron 4-4 en el marcador global; sin embargo, el Pachuca consiguió su clasificación a la gran final gracias a su mejor posición en la tabla general, dejando al Guadalajara fuera de la pelea por el campeonato.

Pachuca se ha llevado la últimas tres llaves disputadas entre ambos | LUIS ACOSTA/GettyImages

Un año más tarde, ambos clubes volvieron a encontrarse, esta vez en la final de la CONCACAF. Tras igualar 2-2 en el marcador global, el conjunto hidalguense se proclamó campeón mediante la tanda de penaltis, en la que terminó imponiéndose por 7-6 ante los rojiblancos.

El antecedente más reciente corresponde a la repesca del torneo Guardianes 2021. En aquella oportunidad, el Pachuca derrotó a Chivas por un contundente marcador de 4-2, consumando su tercera eliminación consecutiva sobre el Guadalajara y prolongando una hegemonía que se ha extendido durante más de dos décadas en instancias definitivas.

Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse en los cuartos de final del Apertura 2026, aunque bajo circunstancias diferentes. Chivas llega como líder absoluto de la competición, mientras que el Pachuca lo hace como el último clasificado a la Liguilla. Más allá de lo anterior, esta luce como una de las llaves más igualadas en el inicio de la fase regular.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX