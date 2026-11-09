Así quedaría la clasificación final de la Premier League 2026/27, según el supercomputador de Opta

La Premier League 2026/27 atraviesa un momento de la temporada en el que cada resultado comienza a tener mayor peso en la lucha por los objetivos. Con el segundo parón internacional de la campaña en marcha, los equipos tendrán tiempo para analizar su rendimiento y preparar la segunda parte del calendario.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

En ese contexto, la supercomputadora de Opta volvió a realizar sus proyecciones y anticipó cómo podría quedar la clasificación al finalizar el campeonato.

El modelo estadístico, que contempla 10.000 simulaciones de los partidos restantes, ubica al Arsenal como el principal favorito para quedarse con el título, aunque también arroja resultados llamativos en la pelea por los puestos europeos y la permanencia. Entre ellos sobresale la delicada situación del Manchester United, que actualmente ocupa una posición de descenso.

🔴 @Arsenal move 5️⃣ points clear at the top 📈

🔵 @BHAFC move up to second 👏



Where things stand after Matchweek 10 👀 pic.twitter.com/z4XB0Fgmmn — Premier League (@premierleague) November 8, 2026

El Arsenal, cada vez más cerca de otro título de Premier League

El conjunto dirigido por Mikel Arteta aparece como el gran candidato a quedarse con el campeonato. Según las estimaciones de Opta, los Gunners terminarían la temporada con 82,29 puntos y cuentan con un 74,61% de probabilidades de conquistar el título. Su principal perseguidor sería el Manchester City, al que el modelo proyecta con 70,85 unidades y apenas un 14% de posibilidades de levantar el trofeo.

La gran sorpresa de las predicciones es el Brighton. El equipo de Fabian Hürzeler ocupa el tercer escalón de la clasificación proyectada, con 67,82 puntos, y tendría un 7,51% de opciones de convertirse en campeón. Su rendimiento durante las últimas jornadas, con victorias importantes frente a rivales de primer nivel, respalda su candidatura a terminar entre los mejores.

El Liverpool completaría los cuatro primeros puestos con 63,03 unidades, mientras que el Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, finalizaría quinto con 58,20 puntos.

El Manchester United, ante el riesgo de un descenso histórico

Uno de los datos más preocupantes del informe tiene como protagonista al Manchester United. El empate 4-4 frente a Bournemouth en Old Trafford dejó al equipo de Michael Carrick en el puesto 18 de la clasificación real, dentro de la zona de descenso, justo antes del parón internacional.

La situación representa un registro especialmente negativo para el club, que permanecerá al menos 15 días en esos puestos. Se trata de su permanencia más prolongada en la zona roja desde el otoño de 1986.

Aunque la supercomputadora proyecta que los Red Devils podrían recuperarse y terminar decimoterceros, con 44,26 puntos, sus posibilidades de descender alcanzan el 21,58%. Sería la primera pérdida de categoría del conjunto inglés desde 1974, hace más de medio siglo.

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Zohaib Alam/GettyImages

Por delante del United, Opta ubica al Newcastle, al Nottingham Forest, al Fulham, al Ipswich y al Hull. En cambio, el Sunderland, el Coventry y el Crystal Palace aparecen como los tres equipos con mayor riesgo de finalizar en los últimos puestos.

Así terminaría la clasificación de la Premier League según Opta

Posición Equipo Puntos proyectados 1° Arsenal 82,29 2° Manchester City 70,85 3° Brighton 67,82 4° Liverpool 63,03 5° Chelsea 58,20 6° Bournemouth 56,54 7° Aston Villa 54,44 8° Everton 53,65 9° Brentford 51,98 10° Leeds United 50,14 11° Tottenham 50,03 12° Newcastle 47,35 13° Manchester United 44,26 14° Nottingham Forest 43,54 15° Fulham 43,06 16° Ipswich Town 42,63 17° Hull City 41,76 18° Sunderland 40,36 19° Coventry City 39,82 20° Crystal Palace 38,54

Además de la pelea por el campeonato, el Brighton tendría una oportunidad importante de conseguir su primera clasificación a la UEFA Champions League, con un 72,75% de probabilidades de acceder a la competencia.

El Arsenal, el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea también aparecen entre los principales candidatos a conseguir un boleto europeo. El Bournemouth y el Aston Villa, por su parte, buscarían meterse en esa disputa desde posiciones más retrasadas.

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