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Sports Illustrated

Así quedaría la clasificación final de la Premier League 2026/27, según el supercomputador de Opta

El Arsenal lidera las proyecciones, mientras que el Manchester United peligra con el descenso.
Lucía Domínguez|
Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27
Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Marc Atkins/GettyImages

La Premier League 2026/27 atraviesa un momento de la temporada en el que cada resultado comienza a tener mayor peso en la lucha por los objetivos. Con el segundo parón internacional de la campaña en marcha, los equipos tendrán tiempo para analizar su rendimiento y preparar la segunda parte del calendario.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

En ese contexto, la supercomputadora de Opta volvió a realizar sus proyecciones y anticipó cómo podría quedar la clasificación al finalizar el campeonato.

El modelo estadístico, que contempla 10.000 simulaciones de los partidos restantes, ubica al Arsenal como el principal favorito para quedarse con el título, aunque también arroja resultados llamativos en la pelea por los puestos europeos y la permanencia. Entre ellos sobresale la delicada situación del Manchester United, que actualmente ocupa una posición de descenso.

El Arsenal, cada vez más cerca de otro título de Premier League

El conjunto dirigido por Mikel Arteta aparece como el gran candidato a quedarse con el campeonato. Según las estimaciones de Opta, los Gunners terminarían la temporada con 82,29 puntos y cuentan con un 74,61% de probabilidades de conquistar el título. Su principal perseguidor sería el Manchester City, al que el modelo proyecta con 70,85 unidades y apenas un 14% de posibilidades de levantar el trofeo.

La gran sorpresa de las predicciones es el Brighton. El equipo de Fabian Hürzeler ocupa el tercer escalón de la clasificación proyectada, con 67,82 puntos, y tendría un 7,51% de opciones de convertirse en campeón. Su rendimiento durante las últimas jornadas, con victorias importantes frente a rivales de primer nivel, respalda su candidatura a terminar entre los mejores.

El Liverpool completaría los cuatro primeros puestos con 63,03 unidades, mientras que el Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, finalizaría quinto con 58,20 puntos.

El Manchester United, ante el riesgo de un descenso histórico

Uno de los datos más preocupantes del informe tiene como protagonista al Manchester United. El empate 4-4 frente a Bournemouth en Old Trafford dejó al equipo de Michael Carrick en el puesto 18 de la clasificación real, dentro de la zona de descenso, justo antes del parón internacional.

La situación representa un registro especialmente negativo para el club, que permanecerá al menos 15 días en esos puestos. Se trata de su permanencia más prolongada en la zona roja desde el otoño de 1986.

Aunque la supercomputadora proyecta que los Red Devils podrían recuperarse y terminar decimoterceros, con 44,26 puntos, sus posibilidades de descender alcanzan el 21,58%. Sería la primera pérdida de categoría del conjunto inglés desde 1974, hace más de medio siglo.

Patrick Chinazaekpere Dorgu
Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Zohaib Alam/GettyImages

Por delante del United, Opta ubica al Newcastle, al Nottingham Forest, al Fulham, al Ipswich y al Hull. En cambio, el Sunderland, el Coventry y el Crystal Palace aparecen como los tres equipos con mayor riesgo de finalizar en los últimos puestos.

Así terminaría la clasificación de la Premier League según Opta

Posición

Equipo

Puntos proyectados

Arsenal

82,29

Manchester City

70,85

Brighton

67,82

Liverpool

63,03

Chelsea

58,20

Bournemouth

56,54

Aston Villa

54,44

Everton

53,65

Brentford

51,98

10°

Leeds United

50,14

11°

Tottenham

50,03

12°

Newcastle

47,35

13°

Manchester United

44,26

14°

Nottingham Forest

43,54

15°

Fulham

43,06

16°

Ipswich Town

42,63

17°

Hull City

41,76

18°

Sunderland

40,36

19°

Coventry City

39,82

20°

Crystal Palace

38,54

Además de la pelea por el campeonato, el Brighton tendría una oportunidad importante de conseguir su primera clasificación a la UEFA Champions League, con un 72,75% de probabilidades de acceder a la competencia.

El Arsenal, el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea también aparecen entre los principales candidatos a conseguir un boleto europeo. El Bournemouth y el Aston Villa, por su parte, buscarían meterse en esa disputa desde posiciones más retrasadas.

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.