Así sería el posible once del Real Madrid si fichan a JJ Gabriel

Una de las grandes promesas del fútbol juvenil está en el mercado esperando su oportunidad, y el Real Madrid parecería ser el que pica en punta para hacerse de sus servicios: se trata de JJ Gabriel, un ofensivo de 20 años nacido en el Reino Unido y de padres brasileños.

Hizo su formación en la cantera del Manchester United, aunque su final allí fue por demás abrupto: su entorno pidió cosas por demás llamativas para renovar el acuerdo y en las oficinas de Old Trafford los llamaron a reflexionar, y este análisis los llevó a cortar unilateralmente el vínculo preexistente con los Diablos Rojos.

Ahora, mientras su representación se reúne con clubes de la talla del Merengue y el PSG para intentar llegar a un acuerdo, el jugador se entrena por su cuenta en Castelldefels a la espera de conseguir un nuevo equipo.

Así sería la alineación del Real Madrid con JJ Gabriel

AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Adam Pretty - UEFA/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - Además de atajar, está pendiente de cómo se mueve la defensa y corrige sus posiciones todo el tiempo para que el equipo esté lo mejor parado posible. La idea es convertirse en el ultimísimo recurso para evitar que una jugada termine en gol.

LD: Denzel Dumfries - Es mucho mejor cuando tiene la libertad de jugar para adelante que cuando tiene que defender bajo presión. Mourinho puede aprovechar esa habilitad de ataque en partidos que, en los papeles, podrían ser menos exigentes.

DFC: Ibrahima Konaté - Se ganó el puesto por sus buenas actuaciones y su capacidad para imponerse físicamente, que le sirve contra los delanteros que esperan a recibir la pelota en el área.

DFC: Antonio Rüdiger - El alemán aporta carácter y experiencia, algo que Konaté todavía no tiene en el Bernabéu. Sin dudas es un gran complemento al francés en esta temporada.

LI: Marc Cucurella - Su insistencia para incorporarse al ataque empieza a dar sus frutos en el equipo de José Mourinho. Tiene una conexión interesante con los de adelante y empieza a demostrar que su contratación fue un acierto absoluto.

MC: Jude Bellingham - Actualmente está jugando en una posición más ofensiva, pero en la base es donde surgió como futbolista y forjó la gran figura que es en la actualidad. Podría aportar pases precisos y ser el nexo entre la salida limpia de los centrales y la temible delantera Merengue.

MC: Federico Valverde - ¿Qué mejor motivo para volver a la titularidad que un gol para la victoria en el minuto 92? El capitán fue el héroe contra el Atenas y podría regresar al mediocampo para viajar a Valencia. En LaLiga lleva dos asistencias.

ED: Yan Diomande - Se ganó su lugar con goles y una tarea defensiva que Mourinho valora, conformando un tándem valioso tanto con Dumfries como con Cucurella cuando le toca cambiar de banda. Suma tres goles en LaLiga y uno en la Champions.

MCO: JJ Gabriel - Se trata de un atacante muy técnico, encarador y con una capacidad de desequilibrio individual extraordinaria. Acaba de cumplir 20 años y espera por firmar su primer contrato profesional tras cortar unilateralmente el vínculo que lo unía con el Manchester United.

EI: Vinicius Jr. - Su desequilibrio por la banda es innegable, aunque está teniendo una mala temporada en cuanto a números. El respaldo de toda la estructura del Real Madrid es público y reiterado con la ilusión de que vuelva a su mejor versión.

DC: Kylian Mbappé - Lleva seis partidos consecutivos haciendo goles y marcó en las cuatro fechas que se jugaron de la Champions. Eso lo logra como consecuencia de su insistencia de rematar al arco y estar cerca del área rival para recibir la pelota.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Antonio Villalba/GettyImages

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella

Mediocampistas: Jude Bellingham, Federico Valverde

Mediapuntas: Yan Diomandé, JJ Gabriel, Vinicius Jr.

Delantero: Kylian Mbappé

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