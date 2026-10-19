Atlas vs América: previa, predicciones y alineaciones

Esta jornada doble el Atlas FC recibirá al Club América en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Jalisco y los dos buscarán el resultado favorable para seguir dentro de las primeras tres posiciones de la clasificación.

Por ello, les dejamos la información más relevante acerca de este cotejo que será un partido muy atractivo entre dos de los mejores clubes en lo que va de la fase regular.

Pronóstico SI Fútbol

Las Águilas son líderes del certamen a pesar de tener un partido pendiente y el cuadro rojinegro es tercer sitio de la clasificación, pero a pesar de que están muy parejos, el conjunto azulcrema mantiene un desempeño es superior.

Además, la tendencia en encuentros recientes marca un claro favorito con cuatro de cinco victorias para los de la Ciudad de México, por lo que en este duelo vamos por el triunfo del Ave.

Atlas 1-2 América

¿A qué hora se juega el Atlas vs América?

Ciudad : Guadalajara

: Guadalajara Estadio : Jalisco

: Jalisco Fecha : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX

La sede será el Estadio Jalisco | Simon Barber/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Atlas vs América (últimos cinco enfrentamientos)

Atlas: 1

1 Empate : 0

: 0 América: 4

Último partido entre ambos: 25/04/26 - América 0-1 Atlas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Atlas América Necaxa 0-2 Atlas León 3-5 América Tijuana 2-3 Atlas América 1-1 Monterrey Atlas 1-1 Pumas Necaxa 2-4 América Toluca 5-2 Atlas América 2-2 Chivas Atlas 1-1 Atlante Cruz Azul 4-3 América

¿Cómo ver el Atlas vs América por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico y Layvtime

Últimas noticias de Atlas

ESTE XI, ESTE EQUIPO, ESTA FAMILIA 🔴⚫️



Los 3️⃣ puntos se quedan con nosotros 👊🏻👊🏻



¡ESTO ES ATLAS! #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/Yx4l1ZL5qY — Atlas FC (@AtlasFC) October 17, 2026

El pasado fin de semana, el Atlas derrotó a Necaxa en la Jornada 12 del Apertura 2026 ante la afición de Aguascalientes, los Rayos no lograron sacar puntos a pesar de tener superioridad numérica.

Por lo tanto, los Zorros son terceros de la clasificación con 21 unidades y si mantiene esa racha podrán avanzar a la fiesta grande.

La posible alineación del Atlas (4-2-2-2): Camilo Vargas; Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Gadi Aguirre; Elías Montiel, Pablo Ramírez; Kevin Zenón, Luís Esteves; Florian Florian y Ryan Mmaee.

Últimas noticias de América

¡Tenemos Brian Rodríguez para rato! ⚡️🔝



Rayito renovó con el Club América. Sigamos rompiéndola juntos, Águila. 🦅 pic.twitter.com/Q7GrHqICw1 — Club América (@ClubAmerica) October 18, 2026

A través de sus redes sociales, el conjunto azulcrema dio a conocer que el sudamericano de 26 años, Brian Rodríguez, amplió su relación con el club hasta 2030.

“Tenemos a Brian Rodríguez para rato. Rayito renovó con Club América. “Sigamos rompiéndola juntos”, fue el mensaje con el que las Águilas celebraron la continuidad del uruguayo.

La posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Dagoberto EspinozaSantiago Bueno, Santiago Ramos, Franco Rossano; Erick Sánchez, Israel Reyes; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez; Henry Martín.

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