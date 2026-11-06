Atlético de Madrid vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizarán este domingo 8 de noviembre el partido más esperado de la decimosegunda fecha de LaLiga. El primero y el segundo de la tabla se miden en un duelo apasionante y en medio de una rivalidad que ha crecido en los últimos años.

El conjunto de Diego Simeone llega con una sensación agridulce. En LaLiga atraviesa su mejor momento con siete victorias consecutivas, la última un 2-0 ante el Levante. Pero el martes sufrió un duro golpe en la Champions tras perder 2-0 ante el Bayern Múnich en el Metropolitano y así cortó una racha de nueve partidos sin derrotas en todas las competiciones. Con 28 puntos, un triunfo ante el Barça lo dejaría en lo más alto de la tabla.

Los azulgranas, por su parte, siguen siendo el líderes de LaLiga con 30 puntos. Pero las recientes caídas ante el Real Madrid en el Clásico y frente a PSG por Champions dejaron en claro que el de Flick no es un equipo invencible. Reaccionó rápidamente goleando al Alavés y al Aston Villa, pero el partido en el Metropolitano supone un nuevo desafío.

A continuación, toda la información sobre este partidazo de LaLiga.

Pronóstico SI

En los últimos cinco cruces, tres fueron para el Barça y dos para el Aleti y siempre hubo goles. Sería raro que esta vez fuera distinto. El equipo colchonero es fuerte en su casa y tiene en Julián Álvarez y Álex Baena a dos jugadores en un gran momento. Pero la derrota ante el Bayern dejó en evidencia fisuras atrás que Raphinha y Lamine sabrán explotar al máximo en caso de repetirse.

La clave estará en el mediocampo del Barça, que pierde a Rodri y obliga a Flick a improvisar, y en una defensa visitante con varios suplentes. Se espera un partido de ida y vuelta, en el que ambos saldrán a buscar el triunfo.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-2 Barcelona

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Barcelona?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Fecha: domingo 8 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid y el Barcelona (últimos cinco partidos)

Atlético de Madrid : 2

: 2 Empates : 0

: 0 Barcelona: 3

Último partido entre ambos: 14/04/2026 - Atlético de Madrid 1-2 Barcelona - Champions League 2025/26, Cuartos de final (vuelta)

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Angel Martinez/GettyImages

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Barcelona Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich 03/11/26 Barcelona 3-0 Aston Villa 03/11/26 Levante 0-2 Atlético de Madrid 31/10/26 Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26 Atlético de Madrid 1-0 Deportivo 24/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid 20/10/26 PSG 4-2 Barcelona 20/10/26 Espanyol 0-1 Atlético de Madrid 17/10/26 Betis 2-5 Barcelona 17/10/26

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Atlético de Madrid

La única baja es Cuti Romero, que sigue sin entrenarse con el grupo. Johnny Cardoso volvió a trabajar con sus compañeros este jueves, Koke ya reapareció ante el Bayern y Morten Hjulmand vuelve a estar disponible tras cumplir su suspensión en la Champions.

Baena, atravesando posiblemente el mejor momento de su carera, será determinante en las acciones. También será importante lo que pueda hacer Julián Álvarez enfrentando al equipo que se lo quiso llevar en el último mercado. Un gol ante el Barça podría ponerle punto final al distanciamiento con la afición.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Kang-In Lee, Julián Álvarez.

Últimas noticias del Barcelona

La lista de bajas no para de crecer. A Dani Olmo, Xavi Espart, Andreas Christensen y Roony Bardghji se sumó Rodri, la pieza clave del mediocampo, y Eric García y Jules Koundé son duda. Para reemplazar al ex-City, Flick deberá elegir entre Frenkie de Jong y Marc Bernal. En defensa, el juvenil Brian Fariñas apunta a jugar como lateral derecho si Koundé no llega.

El conjunto culé va al Metropolitano en busca de revancha después de ser eliminado por el Atlético de la Copa del Rey y la Champions League de la temporada pasada.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Julian Finney/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; Raphinha.

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