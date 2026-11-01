Barcelona vs Aston Villa: previa, predicciones y alineaciones

El Barcelona se ve las caras con el Aston Villa este martes 3 de noviembre en el Camp Nou por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Será el primer enfrentamiento entre ambos desde la Supercopa de Europa de 1982 que consagró al conjunto inglés.

El Barcelona se recuperó de su peor semana de la temporada. Con un contundente 6-1 sobre Alavés, dejó atrás las dos derrotas ante PSG en Champions y frente a Real Madrid en el Clásico. Raphinha y Lamine Yamal marcaron dos goles cada uno, y Fermín López y Anthony Gordon completaron la cuenta.

Este triunfo le permite al equipo de Hansi Flick mantenerse como líder de LaLiga, dos puntos por delante del Atlético de Madrid. En la Champions suma seis puntos, tras golear al Feyenoord y al Galatasaray y caer en París.

El Aston Villa, por su parte, viene de menos a más tras un arranque irregular. El vigente campeón de la Europa League, ganó sus tres partidos de Champions (Brujas, Fenerbahçe y Viking). En la Premier se recuperó con triunfos ante el Newcastle y el Manchester City, pero en la última semana se frenó: cayó 3-0 ante el Bournemouth quedando eliminado de la Copa de la Liga, y el sábado igualó 1-1 con el Fulham por un insólito gol en contra de su arquero, Zion Suzuki, después de que Nicolas Jackson lo pusiera en ventaja.

A continuación, toda la información sobre este gran partido de Champions League.

Pronóstico SI

El Barcelona tendrá la posesión y buscará desequilibrar con Yamal y Raphinha, que llegan en un altísimo nivel tras sus dobletes. Pero las bajas en defensa obligan a Flick a improvisar, y su línea adelantada puede sufrir ante un Villa que llega con 12 goles en sus tres partidos de Champions. Emery planteará un equipo ordenado y peligroso en las transiciones, con Jackson como referencia y la llegada de Ross Barkley desde el mediocampo.

La jerarquía del Barça en el Camp Nou debería inclinar la balanza, aunque todo indica que será un partido con goles en los dos arcos.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Aston Villa

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Aston Villa?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Spotify Camp Nou

Fecha: martes 3 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Davide Massa (ITA)

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Aston Villa

Barcelona : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Aston Villa: 1

Último partido entre ambos: 26/01/1983 - Aston Villa 3-0 Barcelona - Supercopa de Europa 1982 (vuelta)

Últimos 5 partidos

Barcelona Aston Villa Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26 Aston Villa 1-1 Fulham 31/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Bournemouth 3-0 Aston Villa 28/10/26 PSG 4-2 Barcelona 20/10/26 Aston Villa 2-1 Manchester City 24/10/26 Betis 2-5 Barcelona 17/10/26 Aston Villa 3-1 Viking 21/10/26 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/26 Newcastle 0-1 Aston Villa 17/10/26

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Últimas noticias del Barcelona

La defensa es el gran problema de Flick. A las bajas de Andreas Christensen y Eric García se sumó Xavi Espart con una lesión en el tobillo que lo dejaría fuera hasta diciembre. Tampoco estará Dani Olmo y Jules Koundé es duda.

Además del duelo con el Villa, el Barça tiene en la cabeza el partido del domingo ante el Atlético de Madrid, su escolta en LaLiga, por lo que Flick podría administrar minutos para sus jugadores clave.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVES | MANAURE QUINTERO/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Gabriel Jesus.

Últimas noticias del Aston Villa

Emery no podrá contar con Aaron Wan-Bissaka, Matteo Ruggeri y Amadou Onana. Johan Manzambi, uno de los refuerzos del verano, es duda. El lateral izquierdo vuelve a ser la incógnita, con Ian Maatsen y Tyrone Mings peleando por ese lugar.

Jackson es la gran referencia del ataque, con tres goles en lo que va de esta Champions. La visita al Camp Nou también tiene un sabor especial para Emery, que lo conoce bien de sus años en el fútbol español y por haber sido el DT del PSG en la histórica remontada de 2016.

Bournemouth v Aston Villa - Carabao Cup - Fourth Round - Vitality Stadium | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Posible alineación del Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Barkley; McGinn, Buendía, Alysson; Jackson.