Barcelona vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Barcelona recibe al Real Madrid este domingo 25 de octubre por la décima fecha de LaLiga. Llega el primer Clásico de la temporada y no será uno más: si el equipo de Hansi Flick gana, le sacará nueve puntos a su eterno rival cuando apenas se superó un cuarto del campeonato. En cambio, si los merengues consiguen el triunfo, la pelea por la cima se encenderá.

Será el primer Clásico entre Flick y José Mourinho, que vuelve al Camp Nou como entrenador del Madrid más de una década después. El equipo del alemán llega con un pleno histórico en LaLiga: ganó sus nueve partidos, con 39 goles a favor y apenas nueve en contra. Si suma un triunfo más, será el primero en la historia en ganar las diez primeras fechas del torneo. Por Champions, el PSG le recordó el último martes que no es invencible.

El Madrid, por su parte, es tercero con 21 puntos, a seis del líder, y llega en su mejor momento con Mourinho. Encadena cuatro triunfos seguidos, entre ellos la remontada épica por 4-3 en Roma y dos goleadas por 4-1 en la última semana (Sevilla y Leipzig). El punto débil es su rendimiento como visitante: perdió dos de sus cuatro partidos fuera de casa en LaLiga, ante el Betis y el Atlético de Madrid, y recibió goles en todos ellos.

A continuación, toda la información sobre este gran Clásico.

Pronóstico SI

El Barça tiene a favor el Camp Nou, donde marcó en sus últimos 35 partidos de liga, y a Lamine Yamal en un altísimo nivel, siendo decisivo con asistencias y goles. El Madrid tiene a su favor la mejor arma posible para un partido así: un Mbappé que disfruta jugando contra el Barça. Se espera un partido de ida y vuelta, con goles en ambas porterías, en el que el local debería imponer su ritmo, pero sin cerrar del todo la puerta a un rival que sabe lastimar al contraataque.

Pronóstico: Barcelona 4-2 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Real Madrid?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Spotify Camp Nou

Fecha: domingo 25 de octubre

Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Real Madrid (últimos cinco partidos)

Barcelona : 4

: 4 Empates : 0

: 0 Real Madrid: 1

Último partido entre ambos: 10/05/2026 - Barcelona 2-0 Real Madrid - La Liga 2025/26, Fecha 35

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Últimos 5 partidos

Barcelona Real Madrid PSG 4-2 Barcelona 20/10/26 Real Madrid 4-1 RB Leipzig 21/10/26 Betis 2-5 Barcelona 17/10/26 Real Madrid 4-1 Sevilla 18/10/26 Galatasaray 1-4 Barcelona 13/10/26 Roma 3-4 Real Madrid 14/10/26 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/26 Real Madrid 1-0 Villarreal 10/10/26 Sevilla 1-3 Barcelona 19/09/26 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/09/26

¿Cómo ver el Barcelona vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

La derrota en París dejó heridas. Dani Olmo salió lesionado a los 27 minutos con un problema muscular en el aductor y se perderá El Clásico, igual que Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji. Jules Koundé, con un esguince de tobillo, está prácticamente descartado. Flick apostaría por Xavi Espart, autor de un golazo en París, como lateral derecho y por João Cancelo en la izquierda.

La gran preocupación es Lamine Yamal, quien según la prensa catalana volvió a sentir molestias en el pubis tras el partido en París. De todas formas, su presencia no corre riesgo.

El Barça ganó los últimos dos Clásicos en casa, el último un 2-0 en mayo con el que festejó su Liga número 29 ante su eterno rival.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA | JULIEN DE ROSA/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-3-3): Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Gordon, Raphinha.

Últimas noticias del Real Madrid

La gran baja es la de Vinícius Júnior, quien cumple la segunda de sus cuatro fechas de suspensión por la expulsión ante el Villarreal. Tampoco estarán Rodrygo ni Raúl Asencio, y Ferland Mendy es duda. La buena noticia es la vuelta de Éder Militão tras su lesión. Mourinho cuidó ante el Leipzig a Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Diomande, que llegarán descansados.

Mbappé llega con12 goles en 10 partidos ante el Barça y sin Vini, será la gran apuesta de los merengues en el Camp Nou. El partido llega en un clima caliente fuera de la cancha, con el enfrentamiento del club con Javier Tebas como telón de fondo por sus declaraciones.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.

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