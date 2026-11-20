En uno de los encuentros más atractivos del fin de semana, el Barcelona recibe al Villarreal este domingo 22 de noviembre en el Camp Nou por la decimotercera fecha de LaLiga. El equipo de Hansi Flick defiende el primer puesto tres puntos por encima del Real Madrid, que juega un día antes ante el Celta en el Bernabéu.

El conjunto culé encontró un nuevo envión tras la derrota en el Clásico. Desde entonces ganó sus tres partidos: 6-1 al Alavés, 3-0 al Aston Villa por Champions y 2-1 en el Metropolitano en un duelo clave ante el Atlético de Madrid. Con 11 victorias en 12 fechas, tiene su mejor arranque en mucho tiempo, pero no se puede relajar. Después de este partido viajará a Azerbaiyán para visitar al Sabah.

El Villarreal, por su parte, vive una temporada de altibajos. Antes del parón le ganó 2-0 al Getafe en La Cerámica, pero apenas cinco días antes había sufrido una durísima goleada ante PSG por 6-0, recibiendo cuatro goles en los primeros 17 minutos. En LaLiga es octavo con 15 puntos, producto de cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas, una muestra de la irregularidad que marca su temporada.

A continuación, toda la información sobre este gran partido de LaLiga.

Pronóstico SI

El Barcelona tiene el mejor ataque del campeonato, con 48 goles en 12 fechas, y en Lamine Yamal, Raphinha y Fermín a tres jugadores en un gran momento. El Villarreal cuenta con velocidad para lastimar al contraataque con Alberto Moleiro y Nicolas Pépé, y sabe cómo hacerle daño a una defensa adelantada del Barça que puede dejar espacios. De todas formas, el antecedente del PSG demostró que cuando un rival lo presiona de verdad, se desarma rápido.

Íñigo Pérez nunca le pudo ganar al Barcelona como entrenador. En cinco partidos sumó un empate y cuatro derrotas. Todo indica que el líder volverá a ganar en casa.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Villarreal

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Villarreal?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Spotify Camp Nou

Fecha: domingo 22 de noviembre

Hora: 08:00 EE.UU (Este), 07:00 MEX, 14:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Villarreal (últimos cinco partidos)

Barcelona : 3

: 3 Empates : 0

: 0 Villarreal: 2

Último partido entre ambos: 28/02/2026 - Barcelona 4-1 Villarreal - La Liga 2025/26, Fecha 26

FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Últimos 5 partidos

Barcelona Villarreal Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 08/11/26 Villarreal 2-0 Getafe 08/11/26 Barcelona 3-0 Aston Villa 03/11/26 Villarreal 0-6 PSG 03/11/26 Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26 Villarreal 0-1 Espanyol 30/10/26 Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/26 Manacor 0-5 Villarreal 27/10/26 PSG 4-2 Barcelona 20/10/26 Valencia 1-2 Villarreal 24/10/26

¿Cómo ver el Barcelona vs Villarreal por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

Flick sigue sin contar con Rodri, Roony Bardghji ni Xavi Espart, y las dudas son Pau Cubarsí, Dani Olmo y Jules Koundé. Hay optimismo en cuanto a Cubarsí, pero lo de Koundé preocupa ya que su recuperación está tardando mucho más de lo previsto. Frenkie de Jong, que terminó el parón con una sobrecarga, está disponible.

Pau Cubarsi | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Adeyemi; Raphinha.

Últimas noticias del Villarreal

Íñigo Pérez no podrá contar con Alassane Diatta por una rotura en el isquiotibial que lo alejará de las canchas hasta abril. Gerard Moreno, Iliass Akhomach y Juan Foyth son duda, y Carlos Maciá ya está recuperado de su lesión en el aductor. En ataque, Tani Oluwaseyi y Georges Mikautadze aparecen como las referencias, con Ayoze Pérez como alternativa.

El Submarino llega con la confianza en alza tras el triunfo ante el Getafe, pero sabe que el desafío en el Camp Nou requerirá máxima concentración.

Iñigo Pérez | JOSE JORDAN/GettyImages

Posible alineación del Villarreal (4-4-2): Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Romero; Pépé, Comesaña, Pape Gueye, Moleiro; Ayoze Pérez, Mikautadze.

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