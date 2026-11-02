Bellingham supera a Zidane y firma un nuevo récord con el Real Madrid

Jude Bellingham alcanzó un nuevo hito desde su llegada al Real Madrid. El mediocampista llegó a los 50 goles oficiales con la camiseta merengue y dejó atrás la marca de Zinedine Zidane, quien convirtió 49 tantos durante su etapa como futbolista del club.

El récord se concretó en el triunfo por 3-0 ante el Racing de Santander, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga 2026/27. Con apenas 23 años, Bellingham ya consiguió superar a una de las máximas leyendas madridistas, aunque el dato más llamativo está en la cantidad de partidos que necesitó cada uno para alcanzar esos números.

🚀 Sir Jude Bellingham llega a los 50 goles con el #RealMadrid pic.twitter.com/dLx1niTt6h — MARCA (@marca) November 1, 2026

La diferencia que marca el registro de Bellingham

La comparación entre ambos futbolistas refleja el impacto ofensivo que Bellingham consiguió desde su llegada a España en 2023. El inglés necesitó apenas 154 encuentros oficiales para alcanzar los 50 tantos, mientras que Zidane convirtió 49 goles durante sus 230 partidos con la camiseta del Madrid.

De esta manera, el actual mediocampista superó al francés con 76 partidos menos, una diferencia que evidencia su capacidad para llegar al área rival y aportar goles desde una posición que no necesariamente tiene como principal responsabilidad la definición.

El gol que le permitió alcanzar los 50 tantos

A los 21 minutos del encuentro en El Sardinero, después de recibir una asistencia filtrada de Arda Güler, Bellingham encontró espacios para avanzar hacia el área, superar al arquero Julen Agirrezabala y definir para ampliar la ventaja del equipo dirigido por José Mourinho.

Después del partido, el inglés expresó su satisfacción por alcanzar el medio centenar de anotaciones con el conjunto madridista. Sin embargo, también quiso destacar la importancia de los resultados colectivos por encima de cualquier reconocimiento individual.

"Es muy especial llegar a los 50 goles con el Real Madrid. No solo para mí y mis sueños, sino también para el equipo. Es muy importante que todos los jugadores marquen goles y marquen la diferencia en los partidos. Algunas veces será Mbappé, Vinícius, Arda o yo, pero lo importante es que todos ayuden al equipo. Eso es lo más importante", señaló a Real Madrid TV.

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Ahora, con los 50 tantos ya alcanzados, Bellingham también comienza a acercarse a otros nombres importantes en la historia del Real Madrid. Entre los registros que tiene por delante aparecen los de Isco, con 53 goles; Jorge Valdano, con 56; Luís Figo, con 58; Marco Asensio, con 61, y Ruud van Nistelrooy, con 64. Cifras que el mediocampista podría seguir escalando si mantiene su protagonismo ofensivo en el equipo.

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