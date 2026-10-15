Brentford vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

¡Goleada para los libros! El Liverpool se quedó con los tres puntos este miércoles en la Champions League luego de vencer 6-3 al LASK en Austria. De esta manera, los Reds marchan con puntaje perfecto en la competición europea. La victoria también sirve de envión anímico para la Premier League, donde sufrieron una derrota 3-0 contra el Manchester City el fin de semana pasado.

Ahora, los dirigidos por Andoni Iraola visitarán al Brentford por la fecha 7, con la intención de recuperar terreno en la clasificación. No va a ser una tarea sencilla, ya que los locales todavía no conocen la derrota y ocupan el cuarto puesto en la tabla de posiciones.

Pronóstico SI Fútbol

Las Abejas no están dispuestas a perder su invicto contra el Liverpool. Los locales demostraron de lo que son capaces cuando le ganaron 3-0 al Chelsea. Incluso las numerosas ausencias de los visitantes podrían favorecer al Brentford, aunque la goleada en la Champions del miércoles les devolvió la confianza a los Reds que buscarán marcar como sea.

Brentford 1-1 Liverpool

¿A qué hora se juega el Brentford vs Liverpool?

Ciudad: Brentford, Inglaterra

Estadio: Gtech Community Stadium

Fecha: sábado 17 de octubre

Hora: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP

Árbitro: John Brooks

Historial de enfrentamientos directos entre el Brentford y el Liverpool

Brentford: 1

1 Empates : 1

: 1 Liverpool: 3

Último partido entre ambos: 24/5/2026 - Liverpool 1-1 Brentford - Fecha 38, Premier League 2025/26

Últimos 5 partidos

Brentford Liverpool Aston Villa 2-2 Brentford 10/10/2026 LASK 3-6 Liverpool 14/10/2026 Brentford 3-0 Chelsea 18/9/2026 Liverpool 0-3 Manchester City 11/10/2026 Reading 1-2 Brentford 15/9/2026 Bournemouth 0-1 Liverpool 20/9/2026 Bournemouth 2-2 Brentford 12/9/2026 Liverpool 3-1 Tottenham 15/9/2026 Brentford 1-1 Sunderland 5/9/2026 Liverpool 0-0 Fulham 12/9/2026

¿Cómo ver el Brentford vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Brentford

Keith Andrews, Brentford | Nick Potts - PA Images/GettyImages

El Brentford de Keith Andrews es una de las sorpresas de esta Premier. Las Abejas siguen invictas después de seis fechas y vienen de empatar 2-2 contra el Aston Villa en Birmingham. Yehor Yarmoliuk abrió el marcador a los diez minutos, Nicolas Jackson igualó poco después y John McGinn adelantó a los locales en el minuto 77. Sin embargo, Kristoffer Ajer apareció dos minutos después para rescatar un punto y mantener al equipo de Londres entre los cuatro primeros de la clasificación.

Para recibir a los Reds, Andrews tiene algunas ausencias. Kevin Schade, el máximo goleador del equipo, sufrió una lesión contra el Villa y podría estar alejado de las canchas durante un período prolongado. Tampoco van a estar disponibles Antoni Milambo, Joshua Dasilva y Mikkel Damsgaard.

Posible alineación del Brentford contra el Liverpool (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, van den Berg, Diouf; Yarmoliuk, Janelt; Anthony, Lewis-Potter, Ouattara; Thiago

Últimas noticias del Liverpool

Andoni Iraola, Liverpool | BRANISLAV RACKO/GettyImages

El Liverpool mostró dos versiones muy diferentes en un lapso de tres días. El domingo perdió 3-0 contra el City en Anfield, resultado que cortó con el invicto de siete partidos en todas las competiciones y lo dejó en la novena posición de la Premier. Sin embargo, el miércoles recuperó la sonrisa con una victoria 6-3 sobre el LASK en Austria. Bradley Barcola fue la figura con un triplete, Ronald Araújo abrió el marcador y Konstantinos Tsimikas y Lewis Koumas convirtieron. Jeremie Frimpong, por su parte, dio tres asistencias.

Andoni Iraola celebró el rendimiento de sus futbolistas. "Estoy muy contento por Bradley, ayer me preguntaron por qué no jugaban él y Florian. Han hecho un partido magnífico y han marcado la diferencia", dijo el DT una vez finalizado el partido.

Para este sábado, hay algunos inconvenientes para el armado del once que saldrá a la cancha. Ryan Gravenberch tiene que cumplir una fecha de suspensión por su expulsión contra los Citizens y Dominik Szoboszlai no estará disponible por lesión. A ellos se les suman Cody Gakpo, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni y Vitezslav Jaros. Frimpong y Araújo fueron sustituidos durante el encuentro europeo, pero Iraola explicó que se trató de una medida preventiva a raiz de la acumulación de partidos.

Uno de los principales desafíos de los Reds va a estar en su producción ofensiva dentro de la Premier. Isak es el único que convirtió al menos dos goles en el campeonato. En defensa, el panorama es más alentador, con tres partidos sin recibir goles y ninguna anotación concedida a partir de jugadas a pelota parada.

Posible alineación del Liverpool contra el Brentford (4-2-3-1): Alisson Becker; Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Trey Nyoni; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Víctor Muñoz; Lewis Koumas

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