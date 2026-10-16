¿Brian Gutiérrez regresará pronto a la selección mexicana?

El regreso de Brian Rodríguez a la selección mexicana comienza a tomar fuerza de cara a los próximos compromisos internacionales. El futbolista quedó fuera de los primeros planes de Rafael Márquez como entrenador del combinado nacional, pero su evolución deportiva durante las últimas semanas podría abrirle nuevamente las puertas del 'Tri'.

La ausencia del creativo llamó espcialmente la atención durante la primera convocatoria del nuevo seleccionador mexicano. Rodríguez había formado parte del proceso anterior e incluso contaba con experiencia mundialista, condiciones que parecían colocarlo entre los candidatos naturales para mantenerse dentro de las convocatorias.

Mexico v Ghana - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Otro factor que generó más sorpresa en la ausencia de Brian fue la cantidad de jugadores de Chivas que fueron convocados. El Guadalajara fue la base de la selección con seis llamados con la camiseta del Guadalajara, dentro de los cuales no estuvo Gutiérrez.

Sin embargo, Rafael Márquez decidió apostar por otras alternativas para comenzar su proyecto deportivo. El entrenador buscó observar diferentes perfiles y establecer sus primeras conclusiones sobre los futbolistas disponibles, dejando fuera a Rodríguez, quien ahora deberá demostrar que cuenta con las condiciones necesarias para recuperar su lugar en el combinado mexicano.

El panorama podría cambiar durante las próximas semanas. Gutiérrez ha mostrado una mejoría importante en su rendimiento reciente, una circunstancia que podría modificar las valoraciones del cuerpo técnico nacional.

Puebla v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

En este contexto, la siguiente fecha FIFA aparece como una oportunidad clave para concretar su regreso. México enfrentará a Jamaica durante el parón internacional de noviembre, en una eliminatoria correspondiente a la Concacaf Nations League que también permitirá a Rafael Márquez continuar evaluando alternativas.

Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre la posible convocatoria de Rodríguez. El seleccionador mexicano deberá analizar su rendimiento durante los próximos compromisos y determinar si es el tiempo ideal para que Brian retorne al cuadro nacional.

La competencia por los puestos ofensivos también será determinante. Márquez dispone de diferentes alternativas para ocupar las bandas, por lo que cualquier modificación en sus convocatorias estará relacionada tanto con el rendimiento individual de los futbolistas como con las necesidades tácticas que identifique para enfrentar a Jamaica.