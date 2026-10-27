Brian Rodríguez rechazó al Ajax para quedarse en el América: "Lo hice feliz"

Brian Rodríguez, sin duda alguna, es uno de los futbolistas en mejor forma del Club América. El extremo uruguayo ha sido una de las principales figuras de las Águilas en los últimos años y en el Apertura 2026 ha asumido el rol de líder.

Gracias a su buen rendimiento con el conjunto azulcrema, 'Rayito' fue convocado por Marcelo Bielsa para jugar el Mundial 2026 con la selección uruguaya. Si bien a los charrúas las cosas no les salieron como querían, el extremo de 26 años llamó la atención de algunos clubes del futbol europeo.

De acuerdo con varios reportes, el Ajax de Ámsterdam estuvo muy cerca de fichar al jugador del América. El equipo de Países Bajos habría ofrecido cerca de 12 millones de dólares por Rodríguez, sin embargó la transferencia no prosperó.

El delantero uruguayo platicó más sobre su fallido pase al futbol del Viejo Continente en el podcast Sabor a futbol y aseguró que fue su decisión permanecer en el club de Coapa.

Estuve muy cerca (de llegar al Ajax). Hasta me habían enviado la foto de cómo iba a ser la presentación. Pero yo decidí quedarme en el América y lo hice feliz Brian Rodríguez

El delantero mencionó que él fue quien tomó la decisión y que se encuentra feliz en el América.

No me arrepiento porque fui yo el que tomó la decisión. Capaz que si caía... me ponía triste, pero como fui yo quien tomó la decisión estoy muy feliz (...) Estoy muy feliz. He encontrado el lugar para ser feliz, el lugar perfecto para ser yo, para ser la persona que quiero dentro y fuera de la cancha. Vivir eso el América te lo permite Brian Rodríguez

¿Brian Rodríguez podría jugar en Tigres?

El delantero sudamericano habló sobre varios temas en más de 40 minutos de programa, pero uno de los aspectos que llamó más la atención fue cuando habló sobre su futuro.

'Rayito', quien recientemente renovó con las Águilas hasta 2030, dejó abierta la posibilidad de jugar con otro club de la Liga MX en el futuro.

Brian Rodríguez dejó abierta la posibilidad de jugar con Tigres en el futuro | Jam Media/GettyImages

Aunque su presente está ligado con el América, Brian Rodríguez calificó a Tigres como un "equipo cool" y dejó entrever que no rechazaría una oferta de los felinos, siempre y cuando las Águilas ya no quisieran sus servicios.

(Sobre qué equipo del futbol mexicano le gusta)¿Que me guste? Ninguno, ninguno me gusta. Tigres me parece cool. No digo que me iría ahí, pero si el día de mañana ya no me quiere América, ¿qué voy a hacer? Tengo que jugar en otro equipo... Brian Rodríguez

Tras su fallido fichaje con el Ajax, Rodríguez ha demostrado su gran calidad con el América: en nueve encuentros del Apertura 2026 suma cinco goles y tres asistencias.