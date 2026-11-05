Carlos Baleba preocupa tras una nueva lesión: ¿cuándo volverá a jugar con el Manchester United?

El Manchester United consiguió una remontada memorable frente a la Roma en la UEFA Champions League 2026/27, pero la victoria por 3-2 dejó una preocupación importante en el cuerpo técnico. Carlos Baleba tuvo que abandonar el encuentro durante el segundo tiempo por una lesión en los isquiotibiales, un contratiempo que vuelve a frenar su adaptación al equipo inglés después de haber superado otro problema físico.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El futbolista de 22 años había comenzado a ganar protagonismo en el mediocampo de los Red Devils y disputaba apenas su quinta titularidad desde su llegada. Su salida obligó a Michael Carrick a modificar los planes y encendió las alarmas de cara a los próximos compromisos.

Una lesión muscular que preocupa a Carrick

Baleba sintió molestias poco después del descanso y se llevó la mano a la parte posterior del muslo derecho. Tras recibir asistencia médica sobre el terreno de juego, el camerunés no pudo continuar y abandonó el campo con dificultades para caminar.

Después del encuentro, Carrick confirmó que se trata de un problema en los isquiotibiales, aunque evitó anticipar un diagnóstico definitivo. "Tendremos que evaluar cómo evoluciona, pero inicialmente no parece algo bueno", reconoció el entrenador, que espera conocer el alcance de la lesión mediante los estudios médicos correspondientes.

🚨NEW: Carlos Baleba was forced off against AS Roma with a suspected HAMSTRING INJURY!



Early analysis suggests a potentially serious strain, with a Grade 2 or 3 injury feared.



Potential Recovery Times:

Grade 1: 2-4 weeks

Grade 2: 4-8 weeks

Grade 3: 10+ weeks



Recovery could… pic.twitter.com/RYlupavunD — Manchester United Forever (@UtdForever7) November 4, 2026

El cuerpo médico del Manchester United deberá determinar si se trata de una distensión leve, una rotura muscular o una lesión de mayor gravedad. La diferencia es importante, ya que los tiempos de recuperación pueden variar considerablemente según el daño sufrido.

Baleba vuelve a sufrir un contratiempo físico

La nueva lesión representa un golpe para el mediocampista, que ya había tenido dificultades físicas durante sus primeros meses en Inglaterra. El futbolista llegó procedente del Brighton & Hove Albion en agosto con un problema previo en el tobillo, sufrido durante la pretemporada de su antiguo equipo.

Aquella molestia retrasó su debut con el Manchester United hasta después del parón internacional de septiembre y octubre; una vez recuperado, comenzó a sumar minutos y dejó buenas sensaciones en un equipo que todavía buscaba encontrar equilibrio en la mitad de la cancha.

Su incorporación había sido considerada una pieza importante para completar la renovación del mediocampo. Por sus características físicas, capacidad de recuperación y despliegue, Baleba estaba llamado a aportar mayor solidez defensiva y libertad para los futbolistas más ofensivos.

¿Cuándo podría volver a jugar con el United?

Por el momento, no existe una fecha confirmada para su regreso. Las lesiones en los isquiotibiales pueden demandar desde algunos días de recuperación hasta varios meses, dependiendo de la gravedad. Por eso, el resultado de los estudios será determinante para establecer los próximos pasos.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Marc Atkins/GettyImages

En principio, el camerunés podría perderse el encuentro frente al Aston Villa del 8 de noviembre, el último compromiso del Manchester United antes del siguiente parón internacional. Después, los Red Devils visitarán al Liverpool el 22 de noviembre en Anfield, un partido que también aparece como una incógnita para el mediocampista.

Su presencia en la convocatoria de Camerún para la próxima fecha FIFA también parece poco probable; el club priorizará su recuperación para evitar una recaída, especialmente después de un comienzo de temporada marcado por los problemas físicos.

Tielemans y Andrey Santos, las alternativas de Carrick

Mientras espera novedades sobre Baleba, Carrick deberá encontrar una solución para reorganizar el mediocampo. Ante la Roma, el camerunés había comenzado como compañero de Kobbie Mainoo, pero su salida permitió el ingreso de Youri Tielemans.

El belga respondió de buena manera y recibió elogios del entrenador por su personalidad y rendimiento. Andrey Santos también aparece como otra alternativa para acompañar a Mainoo, por lo que ambos podrían repartirse las oportunidades durante la ausencia del africano.

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