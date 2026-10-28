Carvajal rompe el silencio sobre Arbeloa y revela cómo se gestó su salida del Real Madrid

Dani Carvajal cerró una etapa de trece temporadas en el Real Madrid con un desenlace muy distinto al que había imaginado. Después de una lesión importante y de perder peso en las alineaciones, el defensor terminó su ciclo en el conjunto merengue y comenzó una nueva etapa en el Getafe.

Ahora, el futbolista decidió hablar sobre las circunstancias que rodearon su salida y aclaró cómo vivió sus últimos meses en el club.

En una entrevista con El Larguero, el lateral reconoció que su protagonismo disminuyó progresivamente tras regresar de su lesión en febrero. La situación se agravó durante el tramo final de la temporada 2025/26, cuando el equipo ya había quedado eliminado de la UEFA Champions League y prácticamente sin opciones en LaLiga. Fue entonces cuando comenzaron las conversaciones que desembocaron en su despedida.

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🫤 "Respeté todas las decisiones de Arbeloa (...) En ningún momento tuve NINGÚN REBOTE contra el míster o contra el club"



❌ "Durante el último mes de competición, sin opciones de Liga y eliminados… pic.twitter.com/fG4z9gyyo4 — El Larguero (@ellarguero) October 27, 2026

Carvajal también se refirió a su relación con Álvaro Arbeloa. Aunque evitó cuestionar directamente sus decisiones deportivas, sí dejó una respuesta que alimentó las dudas sobre el vínculo entre ambos. Consultado sobre la falta de reconocimiento público por parte del técnico, fue contundente: consideró que esa explicación debía darla el propio entrenador.

El respeto a Arbeloa y una situación difícil de aceptar

El defensor aseguró que nunca reaccionó de manera negativa ante su pérdida de protagonismo, pese a que estaba acostumbrado a ocupar un lugar importante en el equipo. Según explicó, su postura consistió en continuar trabajando, mantenerse disponible y aceptar el papel que le tocara desempeñar en cada encuentro.

"Respeté todas y cada una de las decisiones de Arbeloa en las alineaciones", sostuvo el futbolista, quien admitió que atravesó meses complicados. Con un contrato próximo a finalizar y la posibilidad de disputar el Mundial, Carvajal tuvo que adaptarse a una realidad que contrastaba con buena parte de su trayectoria en el Madrid.

El lateral insistió en que no tuvo enfrentamientos con el entrenador ni con la directiva por su situación. Con el paso del tiempo, considera que su comportamiento fue el adecuado y que tomó la decisión correcta al cerrar su etapa en el club.

Las filtraciones que molestaron al vestuario

La entrevista también dejó espacio para otro asunto delicado: las tensiones internas que atravesó el vestuario madridista, incluida la pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Carvajal reconoció que existieron discusiones entre compañeros y defendió la necesidad de resolver los desacuerdos dentro del grupo, sin convertirlos en un espectáculo público.

Real Madrid v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Su mayor molestia, sin embargo, estuvo relacionada con la difusión de esos episodios. El futbolista considera que el vestuario debe funcionar como un espacio de confianza y criticó que los detalles de una discusión llegaran rápidamente a la prensa.

Para Carvajal, la discreción es fundamental para preservar la convivencia y solucionar los problemas sin agravar las diferencias entre los jugadores.

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