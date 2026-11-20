Las Chivas de Guadalajara habrían cerrado su primer fichaje de cara al siguiente torneo de la Liga MX. Se trata de Jesús Hernández, delantero mexicano que, luego de permanecer un semestre a prueba con el Tapatío, terminó por convencer a la institución rojiblanca para firmar un futuro ahora con el primer equipo.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, la directiva del Guadalajara alcanzó un acuerdo con los Xolos de Tijuana para adquirir el 50 por ciento de los derechos federativos y económicos del atacante. De esta manera, el "Rebaño Sagrado" asegura la continuidad de Hernández.

🚨Chivas acordó la compra de Jesús Hernández con Xolos.

*️⃣El Rebaño adquiere el 50% de su ficha y el delantero firmará hasta diciembre de 2029. 𝙈𝙖́𝙨 𝙙𝙚𝙩𝙖𝙡𝙡𝙚𝙨. ⬇️https://t.co/Gyi2Qax6bW pic.twitter.com/kK9PcNxMKt — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 20, 2026

Si bien es cierto que la operación se encuentra acordada entre ambas instituciones, las cifras económicas todavía son desconocidas. No se ha revelado cuánto desembolsará Guadalajara por la mitad de la carta del delantero, mientras que Tijuana conservará el porcentaje restante, una condición que podría resultar importnte ante una eventual transferencia en el futuro.

Como parte del entendimiento alcanzado, Jesús firmará un contrato que lo vinculará con las Chivas hasta diciembre de 2029, es decir, tendrá tres años de contrato con el club.

Real Salt Lake v Queretaro FC - Leagues Cup Phase One | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

El delantero dejará atrás su etapa con el Tapatío para incorporarse directamente a la plantilla principal del Guadalajara a partir del siguiente torneo. La meta es que compita desde cero y se pueda ganar un sitio dentro de los planes de Gabriel Milito.

Para Chivas, la contratación también responde a la necesidad de ampliar sus alternativas ofensivas mediante futbolistas nacionales. Tras la salida de Armando González, la zona de centro delantero se ha visto golpeada y el fichaje de Hernández es visto como una apuesta importante.

Así, Guadalajara comienza a mover sus piezas de cara al mercado invernal con una incorporación que ya estaba encaminada desde meses atrás. Jesús Hernández tendrá ahora el desafío de demostrar que su paso por el Tapatío fue suficiente preparación para competir ahora en Chivas.