Chivas vs Atlante: previa, predicciones y alineaciones
Chivas está prácticamente en la Liguilla del Apertura 2026, sin embargo, no puede confiarse y por eso debe seguir sumando unidades para evitar alguna sorpresa. Este sábado 31 de octubre, el Rebaño recibe al Atlante, club que está casi eliminado, decepcionando a su afición que esperaba con ansias una mejor versión tras su retorno a la Primera División.
En la jornada pasada, el Guadalajara logró su segundo triunfo al hilo al imponerse a Rayados de Monterrey en El Gigante de Acero, gracias a la mínima de Roberto Alvarado. Gracias a esto, llegó a 26 puntos para acomodarse en el tercer lugar.
Hablando de los Potros de Hierro, vienen de sufrir un doloroso descalabro frente a San Luis en el Estadio Banorte Azteca, tras la solitaria anotación de Benjamín Galdames. De este modo, los azulgranas son antepenúltimos de la clasificación con 14 puntos, a nada de despedirse del torneo.
Pronóstico SI
No se espera que sea un partido con muchos goles, ya que a los dos les cuesta mucho anotar. Chivas lleva cuatro juegos consecutivos anotando una sola vez, pues tienen un gran problema de contundencia que quedó más que claro frente a Rayados de Monterrey. De sus últimos cinco choques, Atlante ha caído en tres, además su única victoria en estas últimas semanas fue contra el sotanero Juárez, a quien apenas le pudo marcar un tanto. Se espera un triunfo local.
Pronóstico: Chivas 1-0 Atlante
Historial de sus últimos 5 enfrentamientos
La última vez que los dos se midieron fue hace más de una década, el 26 de enero del 2014, cuando empataron 1-1 en el Estadio Quintana Roo. Los goles fueron obra del ecuatoriano Michael Arroyo, por los locales, y Gerardo Rodríguez, por los visitantes.
Atlante: 3
Empates: 1
Chivas: 1
¿A qué hora se juega el Chivas vs Atlante?
Ciudad: Zapopan, Jalisco
Estadio: Akron
Fecha: sábado, 31 de octubre
Horario: 18:07 h (EEUU ET), 19:07 h (México)
Últimos 5 partidos
Chivas
Atlante
Monterrey 0-1 Chivas
Atlante 0-1 San Luis
Chivas 1-0 Necaxa
Juárez 0-1 Atlante
Chivas 1-1 Tigres
Atlante 1-2 Pumas
Atlas 1-1 Chivas
Querétaro 2-0 Atlante
Chivas 0-2 Querétaro
Atlante 4-2 Monterrey
¿Cómo ver el Chivas vs Atlante?
País
Canal TV/Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, Telemundo, UNIVERSO
México
Amazon Prime Video
Últimas noticias de Chivas
En estas últimas semanas se ha rumorado que desde Argentina podrían venir por el director técnico Gabriel Milito, por eso no ha habido renovación, sin embargo, la directiva sí estaría contemplando alargar el vínculo.
Sobre eso, el periodista de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que aunque la decisión se dará al final del Apertura 2026, tanto los de pantalón largo como el entorno del timonel ya han entablado conversaciones para prolongar su lazo.
“Hay que esperar a ver la película completa ya que termine el campeonato. Para todo hay tiempos y momentos y creo que por ahí va el tema. Hace dos semanas le pregunté a Milito y dijo que no era tiempode hablar al respecto. Pero hasta donde yo sé sí hay pláticas y mucho tendrá que ver, que una vez terminado el torneo, esas pláticas con resultados en mano, ver cómo se da un análisis completo. Vamos para el tercer torneo y son cuatro los que tiene firmados Gabriel Milito. No hay tanta prisa, está corriendo el campeonato y en todo caso así lo manejan las directivas, tener un plan B o un plan C por cualquier cosa”, indicó en YouTube.
La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Diego Campillo, Luis Rey, Dani Aguirre; Bryan González, Omar Govea, Rubén González, Richard Ledezma; Santi Sandoval, Roberto Alvarado, Ricardo Marín.
Últimas noticias de Atlante
La directiva de los Potros está consciente de que el regreso del equipo al máximo circuito no ha sido el esperado, sin embargo, desde ya le hizo saber a la afición que Miguel Herrera seguirá comandando el proyecto a pesar de los resultados.
Al mismo tiempo, el presidente deportivo Emilio Escalante le ofreció una disculpa a los seguidores del club, indicando que podrán salir adelante.
“La continuidad de Miguel Herrera no está en duda. Estamos convencidos de que el trabajo, la unión y la confianza mutua serán fundamentales para seguir construyendo el Atlante que queremos y merece nuestra afición. Les debemos una disculpa. Sabemos que los resultados no están a la altura de lo que está afición merece. A nosotros también nos duele ver al Atlante en este momento, y nos toca asumir nuestra responsabilidad y responder con trabajos y hechos”, señaló.
La posible alineación del Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez; Edgar Jiménez, Aarón Quirós, Diogo Bagüi, Nico Carrera, Walter Portales; Martín Sarrfiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla; Luis Puente, Jhohan Julio.
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Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.