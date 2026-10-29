Chivas vs Atlante: previa, predicciones y alineaciones

Chivas está prácticamente en la Liguilla del Apertura 2026, sin embargo, no puede confiarse y por eso debe seguir sumando unidades para evitar alguna sorpresa. Este sábado 31 de octubre, el Rebaño recibe al Atlante, club que está casi eliminado, decepcionando a su afición que esperaba con ansias una mejor versión tras su retorno a la Primera División.



En la jornada pasada, el Guadalajara logró su segundo triunfo al hilo al imponerse a Rayados de Monterrey en El Gigante de Acero, gracias a la mínima de Roberto Alvarado. Gracias a esto, llegó a 26 puntos para acomodarse en el tercer lugar.



Hablando de los Potros de Hierro, vienen de sufrir un doloroso descalabro frente a San Luis en el Estadio Banorte Azteca, tras la solitaria anotación de Benjamín Galdames. De este modo, los azulgranas son antepenúltimos de la clasificación con 14 puntos, a nada de despedirse del torneo.

Pronóstico SI

No se espera que sea un partido con muchos goles, ya que a los dos les cuesta mucho anotar. Chivas lleva cuatro juegos consecutivos anotando una sola vez, pues tienen un gran problema de contundencia que quedó más que claro frente a Rayados de Monterrey. De sus últimos cinco choques, Atlante ha caído en tres, además su única victoria en estas últimas semanas fue contra el sotanero Juárez, a quien apenas le pudo marcar un tanto. Se espera un triunfo local.



Pronóstico: Chivas 1-0 Atlante

Historial de sus últimos 5 enfrentamientos

La última vez que los dos se midieron fue hace más de una década, el 26 de enero del 2014, cuando empataron 1-1 en el Estadio Quintana Roo. Los goles fueron obra del ecuatoriano Michael Arroyo, por los locales, y Gerardo Rodríguez, por los visitantes.

Atlante: 3

Empates: 1

Chivas: 1

¿A qué hora se juega el Chivas vs Atlante?

Ciudad: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Fecha: sábado, 31 de octubre

Horario: 18:07 h (EEUU ET), 19:07 h (México)

Últimos 5 partidos

Chivas Atlante Monterrey 0-1 Chivas Atlante 0-1 San Luis Chivas 1-0 Necaxa Juárez 0-1 Atlante Chivas 1-1 Tigres Atlante 1-2 Pumas Atlas 1-1 Chivas Querétaro 2-0 Atlante Chivas 0-2 Querétaro Atlante 4-2 Monterrey

¿Cómo ver el Chivas vs Atlante?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo, UNIVERSO México Amazon Prime Video

Últimas noticias de Chivas

En estas últimas semanas se ha rumorado que desde Argentina podrían venir por el director técnico Gabriel Milito, por eso no ha habido renovación, sin embargo, la directiva sí estaría contemplando alargar el vínculo.



Sobre eso, el periodista de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que aunque la decisión se dará al final del Apertura 2026, tanto los de pantalón largo como el entorno del timonel ya han entablado conversaciones para prolongar su lazo.



“Hay que esperar a ver la película completa ya que termine el campeonato. Para todo hay tiempos y momentos y creo que por ahí va el tema. Hace dos semanas le pregunté a Milito y dijo que no era tiempode hablar al respecto. Pero hasta donde yo sé sí hay pláticas y mucho tendrá que ver, que una vez terminado el torneo, esas pláticas con resultados en mano, ver cómo se da un análisis completo. Vamos para el tercer torneo y son cuatro los que tiene firmados Gabriel Milito. No hay tanta prisa, está corriendo el campeonato y en todo caso así lo manejan las directivas, tener un plan B o un plan C por cualquier cosa”, indicó en YouTube.

Gabriel Milito | Jam Media/GettyImages

La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Diego Campillo, Luis Rey, Dani Aguirre; Bryan González, Omar Govea, Rubén González, Richard Ledezma; Santi Sandoval, Roberto Alvarado, Ricardo Marín.

Últimas noticias de Atlante

La directiva de los Potros está consciente de que el regreso del equipo al máximo circuito no ha sido el esperado, sin embargo, desde ya le hizo saber a la afición que Miguel Herrera seguirá comandando el proyecto a pesar de los resultados.



Al mismo tiempo, el presidente deportivo Emilio Escalante le ofreció una disculpa a los seguidores del club, indicando que podrán salir adelante.



“La continuidad de Miguel Herrera no está en duda. Estamos convencidos de que el trabajo, la unión y la confianza mutua serán fundamentales para seguir construyendo el Atlante que queremos y merece nuestra afición. Les debemos una disculpa. Sabemos que los resultados no están a la altura de lo que está afición merece. A nosotros también nos duele ver al Atlante en este momento, y nos toca asumir nuestra responsabilidad y responder con trabajos y hechos”, señaló.

Miguel Herrera | Manuel Velasquez/GettyImages

La posible alineación del Atlante (5-3-2): Óscar Jiménez; Edgar Jiménez, Aarón Quirós, Diogo Bagüi, Nico Carrera, Walter Portales; Martín Sarrfiore, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla; Luis Puente, Jhohan Julio.

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