A una jornada de culminar la fase regular del Apertura 2026, Chivas y Cruz Azul ya tienen su boleto en mano para disputar la Liguilla, sin embargo, aún están buscando el liderato. Ambos se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron.



El Rebaño Sagrado es tercero de la clasificación con 30 puntos, mientras La Máquina Celeste es primera con 32 unidades, además el odiado rival de ambos, América, es segundo con 30. El partido es de suma importancia para poder hacerse con el liderato, lo cual les ayudaría a cerrar de local en caso de una hipotética final.



En la fecha pasada, el Guadalajara dejó ir la victoria contra León tras empatar 1-1 con tanto de Ricardo Marín. Con respecto al actual campeón, llega de superar 2-3 a Tigres gracias a las dianas de los argentinos Nico Ibáñez y Carlos Rotondi, así como de Andrés Montaño.

Pronóstico SI

A pesar de la localía de Chivas, Cruz Azul llega como favorito, además ha sido el verdugo de los rojiblancos en las últimas dos Liguillas. El Rebaño sigue batallando contra su más grande enemigo: la contundencia. Ante León dejó claro que sigue sin saber cómo concretar la última jugada, algo que les podría pagar factura una vez más. A diferencia de los tapatíos, La Máquina Celeste sí sabe cómo definir, aparte lleva nueve cotejos sin perder contra el Guadalajara. Tomando esto en cuenta, los celestes acabarían como líderes del semestre.



Pronóstico: Chivas 1-3 Cruz Azul

Historial de sus últimos 5 enfrentamientos

El último choque acabó 1-2 a favor de Cruz Azul en el Estadio Akron a través de Jeremy Márquez y el argentino Agustín Palavecino, con Omar Govea descontando, en las semifinales de vuelta del Clausura 2026.

Chivas: 0

Empates: 2

Cruz Azul: 3

¿A qué hora se juega el Chivas vs Cruz Azul?

Ciudad: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Fecha: domingo, 22 de noviembre

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)

Últimos 5 partidos

Chivas Cruz Azul León 1-1 Chivas Tigres 2-3 Cruz Azul Chivas 4-2 Atlante Cruz Azul 2-1 León Rayados 0-1 Chivas Querétaro 1-3 Cruz Azul Chivas 1-0 Necaxa Pachuca 1-2 Cruz Azul Chivas 1-1 Tigres Cruz Azul 5-0 Juárez

¿Cómo ver el Chivas vs Cruz Azul?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO México Amazon Prime Video

Últimas noticias de Chivas

El Rebaño llega como el mejor local del semestre, respaldado por cinco victorias, un empate y apenas dos derrotas en el Estadio Akron. En dichos duelos, el equipo ha cosechado 16 de los 24 puntos disputados, con una efectividad del 66.7%, además de lograr 15 goles en ocho cotejos.



Asimismo, Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval regresaron a Verde Valle durante las primeras horas de este miércoles, después de haber estado con la selección mexicana en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League.

Santi Sandoval | Simon Barber/GettyImages

La posible alineación titular de Chivas (3-4-2-1): ‘Tala’ Rangel; Luis Romo, Diego Campillo, Dani Aguirre; Bryan González, Rubén González, Omar Govea, Richard Ledezma; Santi Sandoval, ‘Piojo’ Alvarado, Ricardo Marín.

Últimas noticias de Cruz Azul

Durante la semana, el equipo entrenó con plantel completo sin lesionados, una buena noticia para el cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui. No obstante, hay una preocupación y es el argentino José Paradela, quien acumula cuatro amarillas y de ver una más ante los tapatíos podría perderse el arranque de la Liguilla. Ante este escenario, posiblemente lo guarden.



Asimismo, Erik Lira, Andrés Montaño y Chiquete Orozco, quienes tuvieron participación con la selección mexicana contra Jamaica en la CONCACAF Nations League, volvieron sin contratiempos listos para ver acción.

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

La probable alineación titular de Cruz Azul (5-4-1): Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jorge Rodarte, Jeremy Márquez; Andrés Montaño, Agustín Palavecino, Erik Lira, Charly Rodríguez, Nico Ibáñez.

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