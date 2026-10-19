Chivas vs Necaxa: previa, predicciones y alineaciones

Fecha doble y a mitad de semana llega la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Necaxa en el Estadio Akron, en un duelo que en teoría debería ganar el cuadro local sin mayores inconvenientes.

A continuación, los dejamos con la información más importantes acerca de este duelo que será muy interesante por el morbo de ver si el Guadalajara sigue en un bache o no.

Pronóstico SI Fútbol

Parece que el Rebaño Sagrado ha quedado en shock desde el Clásico Nacional cuando las Águilas les empataron tras ir ganando de visitantes 2-0.

Desde entonces no han podido ganar y acumulan dos empates y una derrota, por lo que ante los Rayos parece una oportunidad perfecta para redimirse y darle una pasada al antepenúltimo de la clasificación, por ende vamos con el triunfo en casa del cuadro tapatío.

Chivas 2-0 Necaxa

¿A qué hora se juega el Chivas vs Necaxa?

Ciudad : Guadalajara

: Guadalajara Estadio : Akron

: Akron Fecha : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre Hora: 20:07 EE.UU (Este), 18:07 MX

La sede será el Estadio Akron | Simon Barber/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Chivas vs Necaxa (últimos cinco enfrentamientos)

Chivas: 3

3 Empate : 1

: 1 Necaxa: 1

Último partido entre ambos: 22/04/26 - Necaxa 0-0 Chivas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas Necaxa Chivas 1-1 Tigres Necaxa 0-2 Atlas Atlas 1-1 Chivaa Pachuca 3-3 Necaxa Chivas 0-2 Querétaro Necaxa 2-4 América América 2-2 Chivas San Luis 3-1 Necaxa Chivas 3-0 Pumas Necaxa 0-1 Puebla

¿Cómo ver el Chivas vs Necaxa por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fubo TV y UNIVERSO México Amazon Prime Video

Últimas noticias de Chivas

🇫🇷 Termina el partido en el @EstadioAKRON.



Sumamos un punto más en casa, nos vemos de nuevo el martes. pic.twitter.com/2nIh1d4paB — CHIVAS (@Chivas) October 18, 2026

Chivas sigue sin ganar en sus ultimos tres cotejos, pero este fin de semana rescató un punto en casa ante Tigres UANL gracias al estreno de Jordan Carrillo como goleador del Rebaño Sagrado en la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga MX.

Al minuto 77, cinco minutos después de haber entrado al partido, Jordan Carillo se encontró un balón en el centro del área para rematar de primera y encontrar el empate con su primer tanto como jugador del Guadalajara y así darle un punto al equipo.



La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Bryan González; Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Fernando González, Leonel Calderón; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Ángel Sepúlveda.

Últimas noticias de Necaxa

Los Rayos son penúltimos de la clasificación general y no han ganado en liga desde la Jornada 2 y es que sus únicos triunfos han sido en las primeras dos fechas y desde entonces acumulan 10 partidos en fila sin ganar.

Este fin de semana volvieron a caer en casa 0-2 frente al Atlas y están prácticamente eliminados del certamen, pues tendrían que cerrar el torneo de manera perfecta y con una combinación de resultados para tener aspiraciones de llegar a la Liguilla.

La posible alineación de Necaxa (4-1-4-1): Christopher Andrade; Emilio Martínez, Diego Ochoa, Agustín Oliveros; Carlos Vargas, Pedro Pedraza; Emi Rodríguez, Danny Leyva, Matías Espindola, Owen González; Julián Carranza.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27