Este fin de semana llega a su fin la fase regular con la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Club Deportivo Guadalajara y el Club de Fútbol Cruz Azul se enfrentarán el domingo 22 de noviembre a las 18:07 horas (ET) y 17:07 horas (México) en el Estadio Akron para definir sus lugares en la clasificación general.

El encuentro será clave para definir al líder general de la clasificación. Cruz Azul llega como líder con 32 puntos, mientras que América y Chivas tienen 30 unidades.

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➡️ Erik Lira - Titular, capitán y los 90 minutos.

➡️ Jesús Orozco Chiquete - Titular y los 90 minutos.

➡️ Andrés Montaño - Ingresó de cambio al 71’ pic.twitter.com/teLMNBOlOM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 18, 2026

Entre semana concluyó la fecha FIFA del mes de noviembre y los seleccionados nacionales del cuadro celeste, Erik Lira, Jesús Orozco Chiquete y Andrés Montaño, regresaron este jueves 19 de noviembre a las instalaciones de La Noria para ponerse nuevamente a las órdenes del cuerpo técnico de Joel Huiqui y seguir la preparación para enfrentar al Rebaño Sagrado.

Los tres futbolistas disputaron diferentes tiempos en cancha en la serie frente a Jamaica y su reincorporación permitirá al conjunto celeste tener a prácticamente su plantel completo y jugarse el liderato general en la última jornada.

Lira jugó los 180 minutos de la ida y vuelta. Además, portó el gafete de capitán en un partido. En el caso del defensor Jesús Orozco Chiquete disputó los 90 minutos del partido de vuelta y Andrés Montaño registró 20 minutos de participación.

Los tres futbolistas se encuentran en óptimas condiciones para ser parte del compromiso y tratar de preservar la cima de la tabla general.

Chivas dio un día adicional de descanso a sus seleccionados

El cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito decidió darles un día más de descanso a Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, quienes volverán a entrenar este viernes en Verde Valle.

Para su fortuna, los cinco jugadores de Chivas que participaron con la selección mexicana regresaron sin molestias ni lesiones.

Cabe mencionar que, en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos la hegemonía celeste se ha hecho presente con dos empates y tres triunfos para los capitalinos. Además, Gabriel Milito todavía no consigue vencer a la Máquina Celeste, en seis cotejos registra cero triunfos