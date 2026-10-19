Cinco razones por las que Rodri debería ganar el Balón de Oro

¿Ganar el Mundial es suficiente para conquistar el Balón de Oro? Rodri es uno de los candidatos a quedarse con el galardón, especialmente después de consagrarse campeón del mundo con España y ser elegido el mejor jugador del torneo.

El mediocampista del Barcelona sabe lo que significa recibir esta distinción, que ganó en 2024. Dos años después, y después de superar una grave lesión de rodilla que condicionó su continuidad en el Manchester City, volvió a demostrar por qué pertenece a la élite del fútbol mundial.

Estas son las cinco razones por las que Rodri se merece ganar su segundo Balón de Oro.

Campeón del mundo y mejor jugador del Mundial 2026

Rodri, España | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Lo que más respalda la candidatura de Rodri es su actuación en el Mundial, disputado en Norteamérica. España sumó su segunda estrella en la camiseta después de ganarle 1-0 a Argentina en la final, disputada el 19 de julio, y el mediocampista fue reconocido por la FIFA con el Balón de Oro del torneo, lo que lo convirtió en el primer español en conseguirlo.

Su participación fue fundamental para el funcionamiento de La Roja, sobre todo en los partidos contra Francia y la Albiceleste. No necesitó hacer goles ni dar asistencias para ser una de las figuras del campeonato. Su fútbol se manifestó en la distribución y recuperación de la pelota, asi como la organización del juego.

Estadísticas de un mediocampista de élite

Rodri, España | AJ Johnson/ISI Photos/GettyImages

Sus cifras ofensivas quedaron lejos de las de Lionel Messi, que terminó el Mundial con ocho goles y cuatro asistencias, Rodri, desde su posición como mediocampista, estableció sus propios registros.

El ex citizen completó aproximadamente 650 pases durante el campeonato, con una efectividad cercana al 93%, y registró alrededor de 170 entregas exitosas en el último tercio de la cancha. Récords para una misma edición mundialista.

Su actuación en la final contra Argentina fue brillante. Completó 101 de los 105 pases que intentó, ganó el 80% de sus duelos y generó dos oportunidades de gol. Datos que dan lugar a valorar su participación desde una perspectiva diferente a la de los delanteros.

Liderazgo

La selección dirigida por Luis de la Fuente terminó el Mundial con un solo gol recibido durante toda la competencia y Rodri fue uno de los esenciales para conseguirlo porque desde su posición adelante de los defensores, se encargó de recuperar y hacer circular la pelota entre sus compañeros e interrumpir los avances rivales.

Su aporte quedó reflejado en el comportamiento de España ante selecciones de una jerarquía enorme. Francia, una de las principales candidatas al título, tuvo muchísimas dificultades para imponer su juego ante la Roja. Argentina, directamente, no tuvo oportunidades de ataque en más de 90 minutos.

A ello se suma su liderazgo como capitán. Rodri asumió la responsabilidad de conducir a una generación que ganó el Mundial 16 años después del primero.

Regreso al máximo nivel

Rodri, Manchester City | Lewis Storey/GettyImages

El camino de Rodri al Mundial estuvo llenísimo de obstáculos. Una lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió a finales de 2024 y los problemas posteriores condicionaron su participación en la temporada 2025/26 del Manchester City.

El mediocampista estuvo de baja en muchas oportunidades y necesitó tiempo (y paciencia) para recuperar su mejor versión. En un nivel menor y todo, contribuyó a la conquista de la FA Cup y la Carabao Cup, los dos títulos que consiguieron los citizens ese año.

Su regreso, además, coincidió con una mejoría del City, que volvió a competir por la Premier League contra el Arsenal después de quedar relegado en la pelea. Creer o reventar.

La oportunidad de repetir

Rodri, Manchester City | Visionhaus/GettyImages

Rodri ganó su primer Balón de Oro en 2024, después de ser elegido el mejor futbolista de la Eurocopa que ganó España. Dos años después, es candidato otra vez, en gran parte, por su actuación con La Roja.

Si consigue el primer puesto en Londres, va a ser el primer español en ganar dos Balones de Oro en la categoría masculina. Además, va a ampliar un palmarés que ya incluye la Champions League 2023, la Euro 2024 y el Mundial de 2026.

El propio jugador reconoció que le gustaría volver a recibir el premio, pero descartó realizar una campaña pública para conseguirlo. "¿Crees que no quiero ganarlo? No depende de lo que diga, depende de lo que hagas en el campo", dijo. Y destacó la importancia de sus compañeros en cada reconocimiento individual. "Esto es un deporte colectivo y nada se entiende sin tus compañeros. No depende de mí y por eso no salgo a reivindicarlo", afirmó.

La competencia va a ser díficil, aunque Rodri tiene la Copa del Mundo y el reconocimiento como mejor futbolista de la competencia. El 26 de octubre se conocerá si son suficientes.

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