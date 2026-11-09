¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 tras la victoria del Barcelona frente al Atleti si no hubiera VAR?

La lucha por el campeonato de LaLiga 2026/27 tendría un escenario diferente si se eliminaran las intervenciones del VAR.

Después de disputarse 12 jornadas, el FC Barcelona se mantiene en lo más alto con 33 puntos, seguido por el Real Madrid, que suma 30, y el Atlético de Madrid, con 28. Sin embargo, al trasladar los resultados a una clasificación hipotética sin asistencia arbitral, aparecen modificaciones importantes que afectan tanto a la zona alta como a los puestos europeos y la permanencia.

El conjunto azulgrana conservaría el liderato con 33 unidades, aunque sus principales perseguidores mejorarían sus registros. El merengue alcanzaría los 31 puntos y el equipo de Diego Simeone llegaría a 30, por lo que la diferencia entre el primero y el tercero pasaría de cinco a solamente tres unidades. La pelea por el título, por lo tanto, estaría todavía más ajustada.

CLASIFICACIÓN | Esta es la tabla de #LALIGAEASPORTS tras la disputa de la jornada 12. #SiempreEnNuestroRecuerdo pic.twitter.com/6ndPq5zyQs — LALIGA (@LaLiga) November 8, 2026

El Betis, el gran perjudicado en la pelea europea

El equipo verdiblanco ocupa actualmente la cuarta posición con 26 puntos, pero en el escenario sin VAR perdería seis unidades y caería hasta los 20. Esa modificación lo desplazaría al quinto lugar, por detrás de la Real Sociedad, que conservaría sus 22 puntos.

El Villarreal también experimentaría una mejora: pasaría de 15 a 17 unidades y subiría del octavo al sexto puesto, mientras que el Sevilla perdería dos puntos y quedaría con 16. De esta manera, los puestos europeos presentarían una distribución diferente, con varios equipos intercambiando posiciones en la clasificación.

El Deportivo, por su parte, mantendría sus 15 puntos, aunque también se beneficiaría de los movimientos de sus competidores. El Athletic Club conservaría sus 16 unidades y seguiría en la séptima posición, mientras que el Espanyol, el Alavés y el Rayo Vallecano mejorarían sus registros.

Tabla con VAR Puntos Tabla sin VAR Puntos Barcelona 33 Barcelona 33 Real Madrid 30 Real Madrid 31 Atlético de Madrid 28 Atlético de Madrid

30 Real Betis 26 Real Sociedad 22 Real Sociedad 22 Betis 20 Sevilla 18 Villarreal 17 Athletic Club 16 Athletic Club 16 Villarreal 15 Sevilla 16 Deportivo 15 Deportivo 15 Racing de Santander 14 Espanyol 14 Celta de Vigo 13 Alavés 14 Alavés 13 Rayo Vallecano 14 Espanyol 12 Getafe 14 Rayo Vallecano 12 Celta 13 Getafe 12 Levante 13 Osasuna 12 Racing 13 Levante 11 Elche 10 Elche 10 Osasuna 9 Valencia 9 Valencia 9 Málaga 5 Málaga 4

¿Qué equipos cambiarían su situación en la zona baja?

En la clasificación oficial, el Elche, el Valencia y el Málaga ocupan las tres últimas posiciones. Sin embargo, al retirar las intervenciones del VAR, el Osasuna pasaría a integrar ese grupo.

El conjunto navarro perdería tres puntos y se quedaría con nueve, lo que lo situaría en el puesto 18; el Valencia conservaría sus nueve unidades, pero seguiría penúltimo, mientras que el Málaga continuaría como colista, aunque bajaría de cinco a cuatro puntos. El Elche, en cambio, mantendría sus diez unidades y abandonaría los puestos de descenso para ubicarse en la decimoséptima posición.

Las jugadas del VAR que modificarían la tabla

Real Racing Club de Santander v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

En el encuentro entre el Racing y el Villarreal, el VAR corrigió la decisión arbitral por una falta de Comesaña dentro del área. Andrés Martín convirtió el penal, una acción que, en el escenario alternativo, cambiaría el resultado de 2-2 a 1-2.

También hubo intervenciones determinantes en el Rayo vs. Alavés, con un tanto de Pelayo anulado por una mano, y en el Atlético vs. Villarreal, donde se señaló un penal sobre Mikautadze que terminó con la expulsión de Le Normand.

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