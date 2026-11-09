¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 tras la victoria del Barcelona frente al Atleti si no hubiera VAR?
La lucha por el campeonato de LaLiga 2026/27 tendría un escenario diferente si se eliminaran las intervenciones del VAR.
Después de disputarse 12 jornadas, el FC Barcelona se mantiene en lo más alto con 33 puntos, seguido por el Real Madrid, que suma 30, y el Atlético de Madrid, con 28. Sin embargo, al trasladar los resultados a una clasificación hipotética sin asistencia arbitral, aparecen modificaciones importantes que afectan tanto a la zona alta como a los puestos europeos y la permanencia.
El conjunto azulgrana conservaría el liderato con 33 unidades, aunque sus principales perseguidores mejorarían sus registros. El merengue alcanzaría los 31 puntos y el equipo de Diego Simeone llegaría a 30, por lo que la diferencia entre el primero y el tercero pasaría de cinco a solamente tres unidades. La pelea por el título, por lo tanto, estaría todavía más ajustada.
El Betis, el gran perjudicado en la pelea europea
El equipo verdiblanco ocupa actualmente la cuarta posición con 26 puntos, pero en el escenario sin VAR perdería seis unidades y caería hasta los 20. Esa modificación lo desplazaría al quinto lugar, por detrás de la Real Sociedad, que conservaría sus 22 puntos.
El Villarreal también experimentaría una mejora: pasaría de 15 a 17 unidades y subiría del octavo al sexto puesto, mientras que el Sevilla perdería dos puntos y quedaría con 16. De esta manera, los puestos europeos presentarían una distribución diferente, con varios equipos intercambiando posiciones en la clasificación.
El Deportivo, por su parte, mantendría sus 15 puntos, aunque también se beneficiaría de los movimientos de sus competidores. El Athletic Club conservaría sus 16 unidades y seguiría en la séptima posición, mientras que el Espanyol, el Alavés y el Rayo Vallecano mejorarían sus registros.
Tabla con VAR
Puntos
Tabla sin VAR
Puntos
Barcelona
33
Barcelona
33
Real Madrid
30
Real Madrid
31
Atlético de Madrid
28
Atlético de Madrid
30
Real Betis
26
Real Sociedad
22
Real Sociedad
22
Betis
20
Sevilla
18
Villarreal
17
Athletic Club
16
Athletic Club
16
Villarreal
15
Sevilla
16
Deportivo
15
Deportivo
15
Racing de Santander
14
Espanyol
14
Celta de Vigo
13
Alavés
14
Alavés
13
Rayo Vallecano
14
Espanyol
12
Getafe
14
Rayo Vallecano
12
Celta
13
Getafe
12
Levante
13
Osasuna
12
Racing
13
Levante
11
Elche
10
Elche
10
Osasuna
9
Valencia
9
Valencia
9
Málaga
5
Málaga
4
¿Qué equipos cambiarían su situación en la zona baja?
En la clasificación oficial, el Elche, el Valencia y el Málaga ocupan las tres últimas posiciones. Sin embargo, al retirar las intervenciones del VAR, el Osasuna pasaría a integrar ese grupo.
El conjunto navarro perdería tres puntos y se quedaría con nueve, lo que lo situaría en el puesto 18; el Valencia conservaría sus nueve unidades, pero seguiría penúltimo, mientras que el Málaga continuaría como colista, aunque bajaría de cinco a cuatro puntos. El Elche, en cambio, mantendría sus diez unidades y abandonaría los puestos de descenso para ubicarse en la decimoséptima posición.
Las jugadas del VAR que modificarían la tabla
En el encuentro entre el Racing y el Villarreal, el VAR corrigió la decisión arbitral por una falta de Comesaña dentro del área. Andrés Martín convirtió el penal, una acción que, en el escenario alternativo, cambiaría el resultado de 2-2 a 1-2.
También hubo intervenciones determinantes en el Rayo vs. Alavés, con un tanto de Pelayo anulado por una mano, y en el Atlético vs. Villarreal, donde se señaló un penal sobre Mikautadze que terminó con la expulsión de Le Normand.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.