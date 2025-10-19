¿Cómo le va a los equipos de Lionel Messi cada que gana la Bota de Oro?

Este fin de semana, el astro argentino, Lionel Messi, escribió con letras de oro un nuevo capítulo en su ya de por sí exitosa trayectoria, ahora con el Inter Miami. Y es que, con el hat trick del sábado pasado ante el Nashville SC, aseguró la Bota de Oro de la temporada 2025 en la MLS. Este logro reafirma una vez más por qué el jugador rosarino es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, dejando una huella imborrable tanto en el futbol europeo como ahora en el estadounidense.

Esta es la séptima ocasión en la que el jugador número ‘10’ de la selección nacional de Argentina y del Inter Miami se consagra como campeón goleador en un torneo de liga. Lo que le da aún más valor a esta distinción, es el impacto que generó en sus respectivos clubes, pues no solo marcó goles, sino que fue un auténtico líder dentro y fuera del terreno de juego, inspirando a sus compañeros e ilusionando a sus aficionados con su talento y compromiso.

A través de este artículo, compartiremos contigo cómo le fue a los equipos de Lionel Messi cada vez que el astro argentino ganó la Bota de Oro. A lo largo de su carrera, cada una de estas temporadas quedó grabada como muestra de su constancia, disciplina y extraordinaria capacidad para definir frente al arco rival.

Temporada Goles Resultado 2009/2010 (Barcelona) 34 Campeón 2011/2012 (Barcelona) 50 Segundo Lugar 2012/2013 (Barcelona) 45 Campeón 2016/2017 (Barcelona) 37 Segundo Lugar 2017/2018 (Barcelona) 34 Campeón 2018/2019 (Barcelona) 36 Campeón

En cuatro de las seis ocasiones en las que Lionel Messi ganó la Bota de Oro (todas con el FC Barcelona), la escuadra culé salió campeón de LaLiga. Dicha estadística seguro ilusionará a los aficionados de las Garzas, que sueñan con ganar su primer título de la MLS. Ahora, con Messi en sus filas, el Inter Miami no solo presume tener al mejor jugador del mundo, sino también a un competidor nato que sigue rompiendo récords y haciendo historia a sus 38 años de edad.