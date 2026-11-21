El próximo sábado 21 de noviembre del 2026, en la cancha del ‘Volcán’ Universitario, el Club América se enfrentará a un eliminado Tigres de la UANL, para el partido correspondiente a la fecha número 17 por el torneo de Apertura 2026.

El América ya tiene asegurado su boleto a la liguilla por el campeonato mexicano. Sin embargo, su meta ahora consiste en acabar la campaña regular en el puesto más alto de la tabla general.

En caso de ganarle a los Tigres, el conjunto azulcrema llegará a 33 puntos y se colocaría de forma provisional en la cima de la tabla general. No obstante, la Máquina Celeste de la Cruz Azul, si derrota a las Chivas en la última jornada, llegaría 35 unidades y aseguraría el liderato de la competencia.

¡El liderato se define en la última jornada! 🔥



Cruz Azul, seguido de América y Chivas, pelean por terminar como líderes. Además, los últimos 3 puestos de liguilla se definen entre 7 equipos.



¿Quién terminará líder y quién se queda un boleto a las eliminatorias?#SkySportsMX |… pic.twitter.com/odIfumrPzK — Sky Sports México (@SKYSportsMX) November 20, 2026

Si los cementeros empatan, llegarían a 33 puntos. Los mismos que el América, por lo tanto, el liderato dependería de la diferencia de goles, y ahí el América tiene una importante ventaja, lo cual les daría sí o sí el primer puesto.

Los capitalinos cuentan con una diferencia de +15, mientras que el Cruz Azul y las Chivas están en +11. Por lo tanto, si el América vence a Tigres y Cruz Azul y Chivas empatan su partido del próximo domingo, el líder del Apertura 2026 sería el conjunto de Coapa.

Las Chivas, por otro lado, son quienes la tienen más complicada, ya que necesitan derrotar al Cruz Azul y esperar a que el América pierda o empate ante unos Tigres de la UANL que jugarán la última fecha con una importante base de suplentes.

Esto debido a que los Tigres, pese a estar eliminados luego de un torneo en el que solo han cosechado 15 puntos, no han cumplido todavía con la regla de menores, y si faltan con eso, caerían aún más bajo en la tabla. Situación que no se pueden permitir.

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