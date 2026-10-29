¿Cómo ver el América vs Tijuana en TV y streaming?

El miércoles 28 de octubre del 2026, en la cancha del estadio Banorte, las Águilas del América recibirán la visita de los Xolos de Tijuana, para el partido pendiente de la fecha número siete. Los azulcremas llegan a este compromiso como líderes absolutos de la competencia, con 27 puntos, mientras que la escuadra fronteriza es octavo, con 20 unidades. Un a victoria prácticamente les aseguraría un lugar en la liguilla por el campeonato mexicano.

A través de este artículo, compartimos contigo todo lo que necesitas saber sobre este emocionante cotejo entre dos clubes con contextos distintos, pero que, a su manera, han tenido un torneo de Apertura 2026 positivo.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del América vs Tijuana

Las Águilas se miden a Xolos | Manuel Velasquez/GettyImages

Este compromiso se celebrará en la Ciudad de México en casa del Ave y los derechos de transmisión para ver los juegos de local a través de la señal de televisión y streaming los posee una señal en México; mientras que dos señales en Estados Unidos. Evidentemente Televisa y Univision.

Una vez dejando claro la información más importante, les dejamos los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el juego.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5 y ViX México

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