¿Cómo ver el Chivas vs Atlante en TV y streaming?

El Club Deportivo Guadalajara se mantiene en zona de clasificación a la fase final con 26 puntos tras 14 cotejos disputados y, a falta de tres juegos son terceros de la tabla general.

En la correspondiente Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron este sábado 31 de octubre a las 21:07 horas (Estados Unidos) y 19:07 horas (México) recibirán al Atlante FC.

El Guadalajara buscará consolidarse entre los primeros lugares de la clasificación, mientras que los Potros intentarán dar la sorpresa ante uno de los aspirantes a la Liguilla.

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega motivado después de vencer 1-0 a Monterrey como visitante, con un gol de Roberto Alvarado en la Jornada 14.

Los Potros de Hierro afrontan el encuentro con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación. Llegan después de perder 0-1 ante Atlético de San Luis.

El Rebaño Sagrado parte con ventaja por su posición en la tabla, su mejor balance defensivo y la localía. Además, llega con confianza después de vencer a la Pandilla, mientras que Atlante necesita recuperarse de su derrota ante los potosinos.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Chivas vs Atlante

La transmisión de Chivas vs Atlante | Jam Media/GettyImages

El conjunto rojiblanco solo ha perdido en dos de 14 ocasiones en el presente campeonato mexicano de Primera División y acumulan cuatro partidos sin perder.

Sobre los derechos de transmisión para ver los partidos de local del Guadalajara mediante la señal de televisión y streaming están a cargo de un servicio de streaming en México; así como dos canales de televisión y uno de streaming en Estados Unidos.

De esa manera, te damos a conocer sobre los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar del encuentro.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo y UNIVERSO México Amazon Prime Video

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