¿Cómo ver el Chivas vs Tigres UANL en TV y streaming?

El Club Deportivo Guadalajara quiere conservar su lugar en zona de clasificación a la fase final y para ello tendrá una complicada prueba frente al Club Tigres UANL en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron este sábado 17 de octubre a las 19:07 horas (Estados Unidos) y 17:07 horas (México).

El Rebaño Sagrado ha batallado en sus últimos cotejos ante los felinos ganando solo uno juego en los últimos cinco frente a frente. Y actualmente son cuarto lugar de la clasificación general con 19 puntos.

Por su parte, el cuadro de Nuevo León es treceavo con 13 puntos y ha ganado dos de los últimos cinco juegos entre sí.

El equipo local viene de empatar a un tanto frente al Atlas. Mientras que, el cuadro auriazul llega con dos victorias en fila 1-0 ante Puebla y 3-2 ante Toluca.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Chivas vs Tigres UANL

La transmisión de Chivas vs Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

El Guadalajara quiere mantener su racha positiva en el plano general, pues solo han perdido en dos de 11 ocasiones en el presente campeonato mexicano de Primera División y están más cerca de las primeras posiciones de las últimas a solo una y dos unidades de los primeros tres sitios de la tabla general.

Acerca de los derechos de transmisión para ver los partidos de local del Guadalajara mediante la señal de televisión y streaming están a cargo de un servicio de streaming en México; así como un canal de televisión y uno de streaming en Estados Unidos.

De esa manera, te comunicamos sobre los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrán sintonizar los juegos del equipo de Verde Valle.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO y UNIVERSO NOW México Amazon Prime Video

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