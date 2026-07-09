¿Cómo ver el Francia vs Marruecos en TV y streaming?

Arrancan los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 con un gran enfrentamiento entre la selección de Francia y la selección de Marruecos desde el Estadio Boston este jueves 9 de julio a las 16:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

Estas selecciones se han cruzado una vez en un Mundial, fue en las semifinales de Qatar 2022. Los galos ganaron sin problemas 2-0, resultado que le permitió al equipo de Didier Deschamps clasificarse a su segunda final consecutiva donde a la postre caerían frente a Argentina en la final.

Francia viene de eliminar por la mínima diferencia 1-0 a Paraguay en los 90 minutos reglamentarios en un partido muy cerrado y combativo, pero que los galos tuvieron bajo control con una anotación vía penalti de Kylian Mbappé.

Por su parte, Marruecos hizo lo propio al dejar fuera a una de las coanfitriones, Canadá, con un doblete de Azzedine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi en el tiempo añadido avanzaron 3-0 sobre los de la hoja de maple.

El ganador de este compromiso avanzará a las semifinales del 14 de julio en el Estadio Dallas, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Portugal vs España y Estados Unidos vs Bélgica.

Las transmisiones de vivo para ver Francia vs Marruecos

Las transmisiones de Francia vs Marruecos | Jean Catuffe/GettyImages

Como lo ha sido a lo largo de toda la justa mundialista, en cada país los derechos de transmisión de los partidos del Mundial 2026 cuentan con diferentes señales de televisión y streaming.

De esa manera, te decimos en dónde sintonizar este cotejo en Estados Unidos, México, España y el resto de los países de Latinoamérica.

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