¿Cómo ver el partido Barcelona vs Alavés en TV y streaming?

El Camp Nou será escenario este sábado 31 de octubre del duelo entre Barcelona y Alavés correspondiente a la undécima fecha de LaLiga. Un duelo que llega en un momento clave para el conjunto azulgrana tras dos duros golpes.

El equipo de Hansi Flick sigue en lo más alto de la tabla, pero atraviesa su primera crisis de la temporada. En apenas cuatro días cayó 4-2 ante el PSG en la Champions League y 2-1 frente al Real Madrid en el Clásico, cortando una racha de victorias que parecía imparable.

El Alavés, por su parte, arrancó el campeonato a lo grande con 10 de 12 puntos posibles, pero se ha ido desinflando con el correr de las fechas. Los dirigidos por Quique Sánchez Flores encadenan seis partidos sin ganar, el último un empate 1-1 ante el Málaga.

¿A qué hora juega Barcelona vs Alavés?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Spotify Camp Nou

Fecha: sábado 31 de octubre

Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Adrián Cordero Vega

Spotify Camp Nou | Quality Sport Images/GettyImages

¿Cómo ver el Barcelona vs Alavés por Televisión y Streaming online?

Quienes quieran seguir la visita del Alavés al Camp Nou tendrán opciones disponibles en Estados Unidos, México y España. Estas son las señales de televisión y las plataformas de streaming que emitirán el encuentro.

En Estados Unidos, el partido irá por televisión a través de ESPN Deportes. Para verlo en línea, los aficionados podrán recurrir a ESPN+, la ESPN App o fuboTV.

En México, el encuentro se podrá ver por Sky Sports Mexico, con Sky+ como alternativa de streaming. Los usuarios de izzi también contarán con acceso a la transmisión.

En España, la señal estará en Movistar+, a través de M+ LALIGA TV, y podrá seguirse online mediante Movistar Plus+. Para bares y locales públicos, el partido llegará por LaLiga TV Bar HD.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+