¿Cómo ver el partido Betis vs Barcelona en TV y streaming?

Este sábado 17 de octubre Real Betis y Barcelona se enfrentan en el marco de la novena fecha de LaLiga. En La Cartuja de Sevilla tendrá lugar uno de los duelos más atractivos de la jornada entre dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla.

El Betis llega en un gran momento, con su mejor inicio de temporada en la historia del club. Marcha tercero con 19 puntos, viene de golear 5-2 a Osasuna y se ha hecho fuerte como local, donde encadena cuatro victorias consecutivas (una de ellas sobre el Real Madrid).

Barcelona, por su parte, llega como líder absoluto con puntaje perfecto tras ocho fechas. El equipo de Hansi Flick viene de vencer 3-0 al Getafe y buscará estirar su racha ante un rival contra el que no pierde de visitante por Liga desde 2008.

¿A qué hora se juega el Betis vs Barcelona?

Ciudad: Sevilla, España

Estadio: Estadio de La Cartuja

Fecha: sábado 17 de octubre

Hora: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea

La Cartuja | Fran Santiago - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver el Betis vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre Betis y Barcelona. Las opciones varían según el país, con señales de televisión y plataformas de streaming para no perderse este atractivo duelo de LaLiga.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de ESPN Deportes, mientras que ESPN+ y la ESPN App ofrecerán la transmisión vía streaming. Además, fuboTV aparece como otra alternativa para seguir el encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain, con la señal de DAZN LaLiga. Además, Movistar+ aparece como otra opción, mientras que bares y locales públicos podrán ofrecer el partido mediante LaLiga TV Bar HD.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD