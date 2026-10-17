¿Cómo ver el partido del Brentford vs Liverpool en TV y streaming?

El Liverpool necesita mejorar su rendimiento en la Premier League si quiere tener posibilidades de sumar algún trofeo a su palmarés esta temporada. Si bien en la Champions League tiene puntaje perfecto luego de dos jornadas, en la liga inglesa no puede decir lo mismo. Los dirigidos por Andoni Iraola llegan luego de perder 3-0 contra el Manchester City el domingo, que les cortó un invicto de siete partidos en todas las competiciones, con tres empates y cuatro victorias.

El miércoles, en cambio, mostraron una faceta mucho más segura y un buen fútbol que terminó en una goleada 6-3 al LASK en Austria. Ahora, los Reds buscarán mantener ese nivel este sábado cuando visiten al Brentford por el campeonato local.

¿A qué hora se juega el Brentford vs Liverpool?

Gtech Community Stadium | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Ciudad: Brentford, Inglaterra

Estadio: Gtech Community Stadium

Fecha: sábado 17 de octubre

Hora: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP

Árbitro: John Brooks

Cómo ver el Brentford vs Liverpool en TV y streaming en vivo

El Brentford de Keith Andrews va a ser un rival difícil para los Reds. Las Abejas ocupan la cuarta posición de la Premier con diez puntos y todavía no conocen la derrota. En su último partido empataron 2-2 contra el Aston Villa y ahora buscarán aprovechar la localía para seguir entre los primeros puestos. Sin embargo, no contarán con Kevin Schade, su máximo goleador, quien sufrió una lesión en ese encuentro.

Por su parte, Iraola tiene que reorganizar su equipo debido a las numerosas ausencias, entre ellas la de Ryan Gravenberch por suspensión. El DT, además, debe tener en cuenta la administración de minutos de sus futbolistas debido al calendario, ya que el martes volverán a jugar por la Champions contra el Villarreal. Después de la goleada en Austria, el DT destacó la importancia de contar con alternativas dentro del plantel. "Necesitaremos a más de 11, más de 12, más de 13", dijo.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Peacock y NBCSN, con cobertura de audio en SiriusXM FC.

En México, la transmisión todavía no fue confirmada.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain, DAZN2 Spain y Movistar+.

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