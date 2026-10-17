¿Cómo ver el partido del Brentford vs Liverpool en TV y streaming?
El Liverpool necesita mejorar su rendimiento en la Premier League si quiere tener posibilidades de sumar algún trofeo a su palmarés esta temporada. Si bien en la Champions League tiene puntaje perfecto luego de dos jornadas, en la liga inglesa no puede decir lo mismo. Los dirigidos por Andoni Iraola llegan luego de perder 3-0 contra el Manchester City el domingo, que les cortó un invicto de siete partidos en todas las competiciones, con tres empates y cuatro victorias.
El miércoles, en cambio, mostraron una faceta mucho más segura y un buen fútbol que terminó en una goleada 6-3 al LASK en Austria. Ahora, los Reds buscarán mantener ese nivel este sábado cuando visiten al Brentford por el campeonato local.
¿A qué hora se juega el Brentford vs Liverpool?
Ciudad: Brentford, Inglaterra
Estadio: Gtech Community Stadium
Fecha: sábado 17 de octubre
Hora: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP
Árbitro: John Brooks
Cómo ver el Brentford vs Liverpool en TV y streaming en vivo
El Brentford de Keith Andrews va a ser un rival difícil para los Reds. Las Abejas ocupan la cuarta posición de la Premier con diez puntos y todavía no conocen la derrota. En su último partido empataron 2-2 contra el Aston Villa y ahora buscarán aprovechar la localía para seguir entre los primeros puestos. Sin embargo, no contarán con Kevin Schade, su máximo goleador, quien sufrió una lesión en ese encuentro.
Por su parte, Iraola tiene que reorganizar su equipo debido a las numerosas ausencias, entre ellas la de Ryan Gravenberch por suspensión. El DT, además, debe tener en cuenta la administración de minutos de sus futbolistas debido al calendario, ya que el martes volverán a jugar por la Champions contra el Villarreal. Después de la goleada en Austria, el DT destacó la importancia de contar con alternativas dentro del plantel. "Necesitaremos a más de 11, más de 12, más de 13", dijo.
En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Peacock y NBCSN, con cobertura de audio en SiriusXM FC.
En México, la transmisión todavía no fue confirmada.
Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain, DAZN2 Spain y Movistar+.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
México
TBD
España
DAZN Spain, DAZN2 Spain, Movistar+
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.