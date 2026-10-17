¿Cómo ver el partido del Manchester City vs Ipswich en TV y streaming?

Más allá de la derrota 4-2 contra el PSG en la segunda jornada de la Champions League, el Manchester City tuvo un comienzo de temporada perfecto en la Premier League. Allí lidera la tabla de posiciones con 18 puntos de 18 disponibles. Los dirigidos por Enzo Maresca pudieron recuperarse rápido de la caída contra el Arsenal en la Community Shield en agosto y tuvieron un envión que les permite acumular un invicto de seis partidos en la liga inglesa.

El Ipswich, por su parte, volvió a la primera división y tuvo un comienzo irregular. Marcha décimo con nueve puntos y tres victorias desde el debut. En busca de mantener la buena racha en Inglaterra, este sábado los Citizens recibirán a los Tractor Boys por la séptima fecha de la Premier 2026/27.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Ipswich?

Etihad Stadium | Joachim Azouze/GettyImages

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Etihad Stadium

Fecha: sábado 17 de octubre

Hora: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP

Árbitro: Farai Hallam

Cómo ver el Manchester City vs Ipswich en TV y streaming en vivo

Maresca va a tener que administrar los minutos de sus jugadores después de una semana de partidos contra el Liverpool y los parisinos. El DT reconoció que estudia darle descanso a Erling Haaland en alguno de los próximos encuentros y confirmó que Phil Foden está disponible para jugar este sábado, pero todavía no decidió si será titular.

El técnico advirtió que el Ipswich tuvo una semana completa para preparar el partido, a diferencia del City, que jugó el miércoles por la Champions. De todas formas, una victoria les permitiría a los Citizens llegar a 21 puntos y ampliar provisionalmente a seis unidades su ventaja sobre los Gunners, sus inmediatos perseguidores.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse por USA Network y Telemundo en televisión, además de fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo por streaming. También estará disponible en SiriusXM FC.

En México, la transmisión estará disponible a través de Max México.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse mediante DAZN Spain.

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