¿Cómo ver el partido del Manchester City vs Ipswich en TV y streaming?
Más allá de la derrota 4-2 contra el PSG en la segunda jornada de la Champions League, el Manchester City tuvo un comienzo de temporada perfecto en la Premier League. Allí lidera la tabla de posiciones con 18 puntos de 18 disponibles. Los dirigidos por Enzo Maresca pudieron recuperarse rápido de la caída contra el Arsenal en la Community Shield en agosto y tuvieron un envión que les permite acumular un invicto de seis partidos en la liga inglesa.
El Ipswich, por su parte, volvió a la primera división y tuvo un comienzo irregular. Marcha décimo con nueve puntos y tres victorias desde el debut. En busca de mantener la buena racha en Inglaterra, este sábado los Citizens recibirán a los Tractor Boys por la séptima fecha de la Premier 2026/27.
¿A qué hora se juega el Manchester City vs Ipswich?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Estadio: Etihad Stadium
Fecha: sábado 17 de octubre
Hora: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP
Árbitro: Farai Hallam
Cómo ver el Manchester City vs Ipswich en TV y streaming en vivo
Maresca va a tener que administrar los minutos de sus jugadores después de una semana de partidos contra el Liverpool y los parisinos. El DT reconoció que estudia darle descanso a Erling Haaland en alguno de los próximos encuentros y confirmó que Phil Foden está disponible para jugar este sábado, pero todavía no decidió si será titular.
El técnico advirtió que el Ipswich tuvo una semana completa para preparar el partido, a diferencia del City, que jugó el miércoles por la Champions. De todas formas, una victoria les permitiría a los Citizens llegar a 21 puntos y ampliar provisionalmente a seis unidades su ventaja sobre los Gunners, sus inmediatos perseguidores.
En Estados Unidos, el partido podrá seguirse por USA Network y Telemundo en televisión, además de fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo por streaming. También estará disponible en SiriusXM FC.
En México, la transmisión estará disponible a través de Max México.
Por su parte, en España, el encuentro podrá verse mediante DAZN Spain.
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Estados Unidos
fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
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María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.