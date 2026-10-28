¿Cómo ver el partido Liverpool vs Chelsea en TV y streaming?

El Liverpool y el Chelsea protagonizarán uno de los grandes duelos de la cuarta ronda de la EFL Cup, un objetivo que ambos valoran tras tener sus campañas 2025/26 sin trofeos nuevos en la vitrina. El encuentro tendrá lugar este miércoles 28 de octubre en Anfield.

El conjunto de Andoni Iraola llegó a este partido tras eliminar al Tottenham y buscará avanzar a los cuartos de final para quedar a tres partidos de la gloria. En la Premier League están cuartos con 15 puntos, por debajo del Manchester City, el Arsenal y el sorprendente Brighton.

Quintos en la liga aparecen los dirigidos por Xabi Alonso, que tras una temporada muy floja en la 2025/26 se quedaron sin competencia internacional. Sus chances en la Premier están complicadas, por lo que tanto la EFL Cup como la FA Cup serán sin dudas los dos objetivos primordiales en esta temporada.

¿A qué hora juega el Liverpool vs Chelsea?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Fecha: miércoles 28 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Darren England

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTON-STADIUM | PAUL CURRIE/GettyImages

¿Cómo ver el Liverpool vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre Liverpool y Chelsea. Las opciones varían según el país, con señales de televisión y plataformas de streaming para no perderse uno de los grandes duelos de esta instancia.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en Paramount+, mientras que en México se disfrutará en las pantallas de ESPN y Disney+ Premium. Por su parte, en España estará disponible en DAZN.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+ México ESPN y Disney+ Premium España DAZN

Todos los cruces de la cuarta ronda de la EFL Cup

Liverpool vs. Chelsea

Manchester City vs. Brighton

Bournemouth vs. Aston Villa

Bradford City vs. Peterborough United

Fleetwood Town vs. Arsenal

Fulham vs. Crystal Palace

Sunderland vs. Brentford

Everton vs. Newcastle United

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