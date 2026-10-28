¿Cómo ver el partido Liverpool vs Chelsea en TV y streaming?
El Liverpool y el Chelsea protagonizarán uno de los grandes duelos de la cuarta ronda de la EFL Cup, un objetivo que ambos valoran tras tener sus campañas 2025/26 sin trofeos nuevos en la vitrina. El encuentro tendrá lugar este miércoles 28 de octubre en Anfield.
El conjunto de Andoni Iraola llegó a este partido tras eliminar al Tottenham y buscará avanzar a los cuartos de final para quedar a tres partidos de la gloria. En la Premier League están cuartos con 15 puntos, por debajo del Manchester City, el Arsenal y el sorprendente Brighton.
Quintos en la liga aparecen los dirigidos por Xabi Alonso, que tras una temporada muy floja en la 2025/26 se quedaron sin competencia internacional. Sus chances en la Premier están complicadas, por lo que tanto la EFL Cup como la FA Cup serán sin dudas los dos objetivos primordiales en esta temporada.
¿A qué hora juega el Liverpool vs Chelsea?
Ciudad: Liverpool, Inglaterra
Estadio: Anfield
Fecha: miércoles 28 de octubre
Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
Árbitro: Darren England
¿Cómo ver el Liverpool vs Chelsea por Televisión y Streaming online?
Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre Liverpool y Chelsea. Las opciones varían según el país, con señales de televisión y plataformas de streaming para no perderse uno de los grandes duelos de esta instancia.
En Estados Unidos, el partido podrá verse en Paramount+, mientras que en México se disfrutará en las pantallas de ESPN y Disney+ Premium. Por su parte, en España estará disponible en DAZN.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
Paramount+
México
ESPN y Disney+ Premium
España
DAZN
Todos los cruces de la cuarta ronda de la EFL Cup
- Liverpool vs. Chelsea
- Manchester City vs. Brighton
- Bournemouth vs. Aston Villa
- Bradford City vs. Peterborough United
- Fleetwood Town vs. Arsenal
- Fulham vs. Crystal Palace
- Sunderland vs. Brentford
- Everton vs. Newcastle United
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.