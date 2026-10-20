¿Cómo ver el partido Liverpool vs Villarreal en TV y streaming?

El Liverpool y el Villarreal vuelven a cruzarse en la Champions League este martes 20 de octubre, cuatro años después de aquella semifinal de 2022 que terminó con los ingleses en la final. En Anfield y por la tercera fecha de la fase de liga, ambos equipos buscan dar un paso firme hacia los puestos de clasificación directa.

Los dirigidos por Andoni Iraola llegan con puntaje perfecto en el torneo continental tras ganar sus dos primeros compromisos, aunque con algunas dudas defensivas. No podrán contar con Dominik Szoboszlai ni Jeremie Frimpong, lesionados el fin de semana en el triunfo por 2 a 1 a domicilio del Brentford.

El Villarreal, por su parte, viaja a Inglaterra con el impulso de su contundente 3-1 sobre el Napoli en la jornada anterior. El conjunto de Iñigo Pérez ha mostrado una buena versión ofensiva en las últimas semanas, aunque tendrá las bajas de Nicolas Pépé y Tajon Buchanan para un examen de máxima exigencia.

¿A qué hora juega Liverpool vs Villarreal?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Fecha: martes 20 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Anfield | John Lang/GettyImages

¿Cómo ver Liverpool vs Villarreal por Televisión y Streaming online?

Si querés seguir el duelo entre Liverpool y Villarreal, estas son las opciones disponibles en Estados Unidos, México y España, que combinan canales de televisión de pago y servicios de streaming.

En Estados Unidos, el partido estará disponible exclusivamente en plataformas digitales: Paramount+ tendrá la transmisión, mientras que ViX será la alternativa para verlo con narración en español.

Los aficionados en México podrán sintonizar el encuentro por Space Mexico en televisión o seguirlo en línea a través de Max Mexico.

En España, la señal llegará por Movistar+, concretamente en el canal Movistar Liga de Campeones 3.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, ViX México Max Mexico, Space Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

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