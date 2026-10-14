¿Cómo ver el partido Manchester City vs PSG en TV y streaming?

Si de equipos ganadores de los últimos años se trata, el Manchester City y el PSG son de los primeros en los que podría pensar el futbolero. La Champions League los une y este miércoles se enfrentarán por la fecha 2 del campeonato en Inglaterra. Los de Enzo Maresca recibirán a los de Luis Enrique en el Etihad en busca de los tres puntos para despegar en la tabla de posiciones, donde ambos suman tres de tres disponibles.

El City llega luego de golear 3-0 al Liverpool en la Premier League, y los Parisinos le ganaron 3-1 al Le Mans en la Ligue 1.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs PSG?

Etihad Stadium | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Etihad Stadium

Fecha: miércoles 14 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Sven Jablonski (GER)

Cómo ver el Manchester City vs PSG en TV y streaming en vivo

El partido está rodeado de la situación institucional del City, que fue declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier entre 2009 y 2018. El club de Manchester presentó una apelación y todavía espera la resolución definitiva. En la conferencia de prensa previa al encuentrp, Luis Enrique defendió a su rival. "Los trofeos que han ganado sobre el terreno se mantienen sobre el terreno. Merecieron ganar y espero que puedan evitar esa sanción", dijo el DT del PSG.

Por su parte, Maresca reconoció la dificultad del encuentro contra el bicampeón vigente del torneo. "Han ganado las dos últimas Champions. Eso demuestra lo buenos que son. Entonces, necesitamos el partido perfecto. Podemos vencerlos. Nosotros somos un buen equipo, no hay duda", afirmó el italiano, que buscará extender la racha de ocho victorias consecutivas del City en la Premier al certamen europeo.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Paramount+ y DAZN USA.

En México, la transmisión estará disponible mediante Max México.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3 y Movistar Liga de Campeones 4.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4

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