¿Cómo ver el partido Manchester City vs PSG en TV y streaming?
Si de equipos ganadores de los últimos años se trata, el Manchester City y el PSG son de los primeros en los que podría pensar el futbolero. La Champions League los une y este miércoles se enfrentarán por la fecha 2 del campeonato en Inglaterra. Los de Enzo Maresca recibirán a los de Luis Enrique en el Etihad en busca de los tres puntos para despegar en la tabla de posiciones, donde ambos suman tres de tres disponibles.
El City llega luego de golear 3-0 al Liverpool en la Premier League, y los Parisinos le ganaron 3-1 al Le Mans en la Ligue 1.
¿A qué hora se juega el Manchester City vs PSG?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Estadio: Etihad Stadium
Fecha: miércoles 14 de octubre
Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
Árbitro: Sven Jablonski (GER)
Cómo ver el Manchester City vs PSG en TV y streaming en vivo
El partido está rodeado de la situación institucional del City, que fue declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier entre 2009 y 2018. El club de Manchester presentó una apelación y todavía espera la resolución definitiva. En la conferencia de prensa previa al encuentrp, Luis Enrique defendió a su rival. "Los trofeos que han ganado sobre el terreno se mantienen sobre el terreno. Merecieron ganar y espero que puedan evitar esa sanción", dijo el DT del PSG.
Por su parte, Maresca reconoció la dificultad del encuentro contra el bicampeón vigente del torneo. "Han ganado las dos últimas Champions. Eso demuestra lo buenos que son. Entonces, necesitamos el partido perfecto. Podemos vencerlos. Nosotros somos un buen equipo, no hay duda", afirmó el italiano, que buscará extender la racha de ocho victorias consecutivas del City en la Premier al certamen europeo.
En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Paramount+ y DAZN USA.
En México, la transmisión estará disponible mediante Max México.
Por su parte, en España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3 y Movistar Liga de Campeones 4.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Paramount+, DAZN USA
México
Max Mexico
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
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María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.