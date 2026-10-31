¿Cómo ver el partido Pachuca vs Tigres UANL en TV y streaming?

En la recta final de la fase regular del certamen el Club Pachuca recibe al Club Tigres UANL en la correspondiente Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 31 de octubre a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México) desde el Estadio Hidalgo.

Será un enfrentamiento entre dos equipos que buscan introducirse en la lucha por los puestos de clasificación a la fiesta grande.

El cuadro hidalguense venía de una racha complicada, con derrotas ante Monterrey y Cruz Azul, además de un empate 3-3 frente a Necaxa. Sin embargo, llega con confianza renovada tras vencer 2-1 al América como visitante en la Jornada 14.

Por su cuenta, el conjunto de San Nicolás de los Garza ha tenido dificultades para ganar fuera de casa. Entre sus resultados recientes figuran una derrota 0-2 ante León y empates frente a Chivas y Pumas. Por lo que necesitan mejorar su eficacia ofensiva para llevarse los tres puntos.

Por parte de los Tuzos, Rondón e Idrissi pueden ser determinantes si Pachuca consigue atacar con espacios; los felinos, por su parte, necesitará conectar mejor su mediocampo con sus delanteros.

Con dos jornadas por disputar después de esta fecha, ambos necesitan puntos para acercarse a la zona de clasificación. Pachuca buscará aprovechar el impulso de su victoria ante América; Tigres intentará convertir su buen rendimiento como local en resultados también fuera de casa.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Pachuca vs Tigres UANL

La transmisión del Pachuca vs Tigres UANL | Agustin Cuevas/GettyImages

El compromiso se llevará a cabo en la 'Bella Airosa' y los derechos de transmisión para ver este compromiso serán a través de las señales de televisión y streaming de una señal en México; mientras que dos señales en Estados Unidos.

De esa manera, les compartimos los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el cotejo.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App México FOX One

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