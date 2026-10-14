¿Cómo ver el partido Roma vs Real Madrid en TV y streaming?

Será una noche de reencuentros para la Roma y el Real Madrid, que se enfrentarán por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. No solamente porque no se enfrentan desde un partido amistoso en 2019, también porque José Mourinho dirigió a los italianos y ganó la Conference League en 2022. Actualmente está de regreso en la capital española para devolverle la competitividad al Merengue, que lleva dos temporadas sin títulos y busca reencaminar su fútbol, tanto en LaLiga como en Europa.

Los Giallorossi, por su parte, marchan terceros en la Serie A y en el debut del torneo continental empataron 1-1 contra el Fenerbahçe en Turquía.

¿A qué hora se juega el Roma vs Real Madrid?

Ciudad: Roma, Italia

Estadio: Estadio Olímpico de Roma

Fecha: miércoles 14 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: François Letexier (FRA)

Cómo ver el Roma vs Real Madrid en TV y streaming en vivo

Jose Mourinho, Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

En la conferencia de prensa previa al partido, Mourinho reconoció que volver a Roma va a ser especial por el vínculo que construyó con los hinchas durante su etapa en el club. Sin embargo, aseguró que durante los 90 minutos estará concentrado en conseguir la victoria con el Merengue. "Los romanistas quieren ganar y yo también, y en ese momento el amor se olvida", dijo.

Los Merengues buscarán su segunda victoria consecutiva en la Champions luego de derrotar al Inter de Milán en el debut, aunque Mou reconoció que van a tener que jugar muy bien para superar a los dirigidos por Gian Piero Gasperini.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

En México, la transmisión estará a cargo de FOX One y FOX+.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México FOX One, FOX+ España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones

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