¿Cómo ver el partido Roma vs Real Madrid en TV y streaming?
Será una noche de reencuentros para la Roma y el Real Madrid, que se enfrentarán por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. No solamente porque no se enfrentan desde un partido amistoso en 2019, también porque José Mourinho dirigió a los italianos y ganó la Conference League en 2022. Actualmente está de regreso en la capital española para devolverle la competitividad al Merengue, que lleva dos temporadas sin títulos y busca reencaminar su fútbol, tanto en LaLiga como en Europa.
Los Giallorossi, por su parte, marchan terceros en la Serie A y en el debut del torneo continental empataron 1-1 contra el Fenerbahçe en Turquía.
¿A qué hora se juega el Roma vs Real Madrid?
Ciudad: Roma, Italia
Estadio: Estadio Olímpico de Roma
Fecha: miércoles 14 de octubre
Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP
Árbitro: François Letexier (FRA)
Cómo ver el Roma vs Real Madrid en TV y streaming en vivo
En la conferencia de prensa previa al partido, Mourinho reconoció que volver a Roma va a ser especial por el vínculo que construyó con los hinchas durante su etapa en el club. Sin embargo, aseguró que durante los 90 minutos estará concentrado en conseguir la victoria con el Merengue. "Los romanistas quieren ganar y yo también, y en ese momento el amor se olvida", dijo.
Los Merengues buscarán su segunda victoria consecutiva en la Champions luego de derrotar al Inter de Milán en el debut, aunque Mou reconoció que van a tener que jugar muy bien para superar a los dirigidos por Gian Piero Gasperini.
En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.
En México, la transmisión estará a cargo de FOX One y FOX+.
Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
México
FOX One, FOX+
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones
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María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.