Chivas de Guadalajara llegó a la última jornada del Apertura 2026 con su boleto asegurado para la liguilla. Sin embargo, hasta el momento no se sabe quién será su rival en los cuartos de final en la fiesta grande del futbol mexicano. De acuerdo con las posiciones de la tabla hasta el momento, el Rebaño Sagrado se tendría que medir ante Xolos de Tijuana, aunque todavía faltan por disputarse muchos partidos y la clasificación seguramente cambiará.

El Rebaño Sagrado se medirá ante Cruz Azul en la última jornada de la Liga MX. En caso de vencer a la Máquina, el equipo de Gabriel Milito aspiraría a quedarse con el liderato general, lo que significaría recibir los partidos de vuelta en el Estadio Akron en cuartos, semifinales y la gran final, además de tener el criterio de desempate a su favor por mejor posición en la tabla.

¿Cuál es el rival de Chivas en Cuartos de Final?

En este momento, Chivas de Guadalajara está en el tercer puesto de la tabla general, lo que significa que su rival sería el equipo ubicado en el sexto lugar, es decir, Xolos de Tijuana. Esta serie podría cambiar con base en los resultados que se registren más adelante en la jornada.

En sus cinco enfrentamientos más recientes, el Rebaño suma dos victorias, dos empates y solamente una derrota ante Tijuana.

Si Chivas cae ante Cruz Azul y Toluca gana su partido, el cuadro rojiblanco caería a la cuarta posición y se tendría que medir ante el quinto lugar de la competencia, el cual, en este escenario, sería el Atlas.

Así van los cruces de la Liguilla del Apertura 2026 al momento

Estos serían los duelos de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, de acuerdo con las posiciones en la tabla hasta este momento.

Local Visitante Estatus (1°) Cruz Azul (8°) Monterrey Por definir (2°) América (7°) Santos Por definir (3°) Chivas (6°) Tijuana Por definir (4°) Atlas (5°) Toluca Por definir

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Liga MX 2026?

Chivas ya tiene su lugar asegurado en los cuartos de final del Apertura 2026, solamente está a la espera de conocer su posición final y su rival.

Los duelos de ida de cuartos de final se jugarán el 25 y 26 de noviembre, mientras que los de vuelta están programados para jugarse entre el 28 y 29 de este mes.