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Cristiano Ronaldo 2007/08 vs Lionel Messi 2011/12: ¿merecía CR7 ganar el Balón de Oro de la historia?

Goles, asistencias y títulos alimentan el debate sobre quién tuvo el mejor año.
Lucía Domínguez|
Manchester United v Barcelona - UEFA Champions League Semi Final 2nd Leg
Manchester United v Barcelona - UEFA Champions League Semi Final 2nd Leg | Etsuo Hara/GettyImages

Cristiano Ronaldo fue elegido ganador del BOAT 2026, por Ballon d’Or Of All Time, por su temporada 2007/08, imponiéndose en la votación pública organizada por France Football frente a la campaña 2011/12 de Lionel Messi.

El reconocimiento reavivó el debate sobre las mejores versiones de ambos futbolistas y puso el foco en sus estadísticas, los títulos conquistados y el impacto que tuvieron en sus respectivos equipos. Aunque ambos fueron protagonistas de años memorables, sus números reflejan dos maneras diferentes de dominar el fútbol.

Cristiano Ronaldo, el líder del Manchester United

Con 23 años, Cristiano Ronaldo se consolidó como la principal figura del Manchester United durante la temporada 2007/08. El extremo portugués combinó velocidad, capacidad de desequilibrio y una notable eficacia frente al arco para convertirse en una pieza determinante del equipo dirigido por Alex Ferguson.

En aquella campaña disputó 49 partidos y marcó 42 goles, además de repartir nueve asistencias, según los datos de Transfermarkt. Su producción ofensiva fue decisiva para que los ingleses conquistaran la Premier League y la UEFA Champions League, dos de los títulos más importantes del calendario europeo.

Su rendimiento también tuvo reconocimiento individual: Ronaldo ganó el Balón de Oro de 2008, el primero de su carrera.

Messi y una temporada histórica en cifras

Cuatro años después, Lionel Messi llevó los registros individuales a otra dimensión. En la temporada 2011/12, con 25 años, el delantero argentino disputó 60 encuentros y acumuló 73 goles y 32 asistencias, cifras que reflejan su influencia tanto en la definición como en la creación de juego.

La diferencia estadística es considerable. Messi marcó 31 goles más que Cristiano y registró 23 asistencias adicionales, aunque también jugó 11 partidos más. Su capacidad para intervenir en prácticamente todas las fases del ataque convirtió aquella campaña en una de las más recordadas de la historia reciente.

El FC Barcelona no logró conquistar LaLiga ni la Champions League, pero levantó la Copa del Rey y la Supercopa de España, entre otros trofeos. Además, el argentino estableció un récord de goles en una temporada que todavía destaca por su magnitud.

Lionel Messi
Athletic Bilbao v Barcelona - Copa del Rey Final | Angel Martinez/GettyImages

Cristiano vs. Messi: comparación estadística

Estadística

Cristiano Ronaldo (2007/08)

Lionel Messi (2011/12)

Edad

23

25

Partidos

49

60

Goles

42

73

Asistencias

9

32

Goles por partido

0,86

1,22

Participaciones de gol

51

105

Valor de mercado

60 millones de euros

120 millones de euros

Los títulos también forman parte del debate

La comparación cambia cuando se analiza el rendimiento colectivo: Cristiano fue protagonista de un Manchester United que conquistó los dos grandes objetivos de su temporada, mientras que Messi acumuló registros individuales extraordinarios en un Barcelona que cerró el curso con menos títulos de los esperados.

Títulos principales

Cristiano Ronaldo (2007/08)

Lionel Messi (2011/12)

Liga nacional

Premier League

-

Champions League

Campeón

-

Mundial de Clubes

Campeón

-

Copa nacional

-

Copa del Rey

Supercopa nacional

-

Supercopa de España

Dos temporadas que marcaron una época

El debate no tiene una única respuesta. Cristiano Ronaldo construyó una campaña decisiva para conquistar Inglaterra y Europa, mientras que Messi alcanzó una producción ofensiva superior y firmó cifras difíciles de igualar.

La elección depende de qué se valore más: el impacto en los títulos colectivos o la dimensión estadística individual. Ambos años representaron momentos fundamentales en la carrera de dos futbolistas que dominaron el fútbol mundial durante más de una década.

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.