Cristiano Ronaldo 2007/08 vs Lionel Messi 2011/12: ¿merecía CR7 ganar el Balón de Oro de la historia?
Cristiano Ronaldo fue elegido ganador del BOAT 2026, por Ballon d’Or Of All Time, por su temporada 2007/08, imponiéndose en la votación pública organizada por France Football frente a la campaña 2011/12 de Lionel Messi.
El reconocimiento reavivó el debate sobre las mejores versiones de ambos futbolistas y puso el foco en sus estadísticas, los títulos conquistados y el impacto que tuvieron en sus respectivos equipos. Aunque ambos fueron protagonistas de años memorables, sus números reflejan dos maneras diferentes de dominar el fútbol.
Cristiano Ronaldo, el líder del Manchester United
Con 23 años, Cristiano Ronaldo se consolidó como la principal figura del Manchester United durante la temporada 2007/08. El extremo portugués combinó velocidad, capacidad de desequilibrio y una notable eficacia frente al arco para convertirse en una pieza determinante del equipo dirigido por Alex Ferguson.
En aquella campaña disputó 49 partidos y marcó 42 goles, además de repartir nueve asistencias, según los datos de Transfermarkt. Su producción ofensiva fue decisiva para que los ingleses conquistaran la Premier League y la UEFA Champions League, dos de los títulos más importantes del calendario europeo.
Su rendimiento también tuvo reconocimiento individual: Ronaldo ganó el Balón de Oro de 2008, el primero de su carrera.
Messi y una temporada histórica en cifras
Cuatro años después, Lionel Messi llevó los registros individuales a otra dimensión. En la temporada 2011/12, con 25 años, el delantero argentino disputó 60 encuentros y acumuló 73 goles y 32 asistencias, cifras que reflejan su influencia tanto en la definición como en la creación de juego.
La diferencia estadística es considerable. Messi marcó 31 goles más que Cristiano y registró 23 asistencias adicionales, aunque también jugó 11 partidos más. Su capacidad para intervenir en prácticamente todas las fases del ataque convirtió aquella campaña en una de las más recordadas de la historia reciente.
El FC Barcelona no logró conquistar LaLiga ni la Champions League, pero levantó la Copa del Rey y la Supercopa de España, entre otros trofeos. Además, el argentino estableció un récord de goles en una temporada que todavía destaca por su magnitud.
Cristiano vs. Messi: comparación estadística
Estadística
Cristiano Ronaldo (2007/08)
Lionel Messi (2011/12)
Edad
23
25
Partidos
49
60
Goles
42
73
Asistencias
9
32
Goles por partido
0,86
1,22
Participaciones de gol
51
105
Valor de mercado
60 millones de euros
120 millones de euros
Los títulos también forman parte del debate
La comparación cambia cuando se analiza el rendimiento colectivo: Cristiano fue protagonista de un Manchester United que conquistó los dos grandes objetivos de su temporada, mientras que Messi acumuló registros individuales extraordinarios en un Barcelona que cerró el curso con menos títulos de los esperados.
Títulos principales
Cristiano Ronaldo (2007/08)
Lionel Messi (2011/12)
Liga nacional
Premier League
-
Champions League
Campeón
-
Mundial de Clubes
Campeón
-
Copa nacional
-
Copa del Rey
Supercopa nacional
-
Supercopa de España
Dos temporadas que marcaron una época
El debate no tiene una única respuesta. Cristiano Ronaldo construyó una campaña decisiva para conquistar Inglaterra y Europa, mientras que Messi alcanzó una producción ofensiva superior y firmó cifras difíciles de igualar.
La elección depende de qué se valore más: el impacto en los títulos colectivos o la dimensión estadística individual. Ambos años representaron momentos fundamentales en la carrera de dos futbolistas que dominaron el fútbol mundial durante más de una década.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.