Cristiano Ronaldo podría seguir vinculado al Al Nassr después de retirarse del fútbol profesional. La firma estadounidense de inversiones RedBird Capital Partners está evaluando la adquisición del club saudí y, como parte de la operación, el portugués podría tener la posibilidad de convertirse en uno de sus propietarios minoritarios, camino similar al que Lionel Messi tiene previsto con el Inter Miami.

La empresa, fundada por Gerry Cardinale, lleva años invirtiendo en el fútbol europeo. En 2020 se convirtió en accionista mayoritaria del Toulouse de Francia y, dos años después, adquirió la participación mayoritaria del Milan. Sumado a eso, también tiene el 10% de Fenway Sports Group, el conglomerado propietario del Liverpool.

Cristiano Ronaldo podría convertirse en accionista minoritario del Al Nassr | Abdullah Ahmed/GettyImages

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Cardinale reconoció su interés en incorporar al Al Nassr a su cartera de clubes y manifestó su intención de hablar con Cristiano acerca de sus proyectos una vez que termine su carrera. "Se evalía la oportunidad del Al Nassr. Se pusieron en contacto conmigo para explorarla, aunque todavía estamos en una etapa preliminar. Trabajo mucho en Medio Oriente", explicó. "Me gustaría reunirme con Ronaldo porque tengo curiosidad por conocer qué quiere hacer cuando se retire y cuál podría ser su futura vinculación con el club saudí", agregó.

Actualmente, el Al Nassr le pertenece al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Cuando Cristiano llegó al equipo en 2023, hubo versiones que afirmaban que recibir acciones de la institución formaba parte de los incentivos para concretar su fichaje. Sin embargo, el delantero no posee ninguna participación accionaria, todavía.

El camino de Messi

Lionel Messi, Inter Miami | Icon Sportswire/GettyImages

Esta posibilidad de convertirse en accionista del Al Nassr asimiliaría el futuro empresarial de Cristiano Ronaldo con el de Messi. El argentino juega en la MLS con el Inter Miami, club al que llegó en el verano de 2023. Su contrato incluye la opción de convertirse en propietario minoritario de la franquicia cuando decida retirarse.

De ser así, la institución de Florida se incorporaría a una cartera de inversiones futbolísticas que sigue en crecimiento porque Messi ya tiene participaciones en cinco equipos de diferentes países.

Cristiano no es ajeno a este tipo de operaciones. En abril adquirió el 25% del Almería, club español de propiedad saudí que compite en LaLiga2.

Curiosamente, el CD Eldense, otra de las instituciones que integran la cartera de Messi, también participa en la segunda división española. Si siguen ampliando sus inversiones, la rivalidad que protagonizaron durante tantos años podría trasladarse a sus clubes.

Qué dijo Cristiano sobre sus planes de retiro

Cristiano Ronaldo, Portugal | SOPA Images/GettyImages

Cristiano lleva tiempo preparando su vida después del fútbol. En una entrevista con Vogue hace unos meses, reconoció que esta podría ser la última temporada de su carrera profesional.

El portugués explicó que comenzó a planificar su futuro empresarial cuando tenía entre 27 y 28 años. Desde entonces, desarrolló inversiones dentro y fuera del deporte que contribuyeron a convertirlo en el primer futbolista multimillonario. "Tengo muchos negocios, actividades que pueden motivarme y en las que puedo contribuir. Cosas que puedo hacer para ayudar a la sociedad y a los jóvenes. Quiero aprender sobre otros sectores en los que siento que puedo aportar", afirmó en 2025.

Además de su participación en el Almería, Ronaldo tiene marcas propias de ropa interior, relojes, fragancias y calzado. Por otro lado, es dueño de gimnasios en España y Portugal, clínicas de injertos capilares y una asociación con Pestana Hotel Group para desarrollar los CR7 Lifestyle Hotels en Portugal, España, Nueva York y Marruecos.

Por ahora, el delantero tiene dos objetivos deportivos antes de despedirse. El primero es convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1000 goles oficiales en su carrera, cifra de la que está a 15 tantos. El segundo consiste en ayudar a Portugal a defender su título de la Nations League. El propio Cristiano definió estos desafíos como las dos misiones finales de su trayectoria profesional.