Cristiano Ronaldo y el Balón de Oro: cuántos ganó, nominaciones y todos sus resultados

El Balón de Oro y Cristiano Ronaldo, pese al paso de los años, van de la mano. El portugués construyó una carrera extraordinaria en la que sus actuaciones con el Manchester United, el Real Madrid y la selección de Portugal le permitieron convertirse en uno de los futbolistas más laureados de todos los tiempos.

Con cinco Balones de Oro, CR7 es el segundo futbolista con más trofeos, por detrás de Lionel Messi, que acumula ocho. Además, ostenta el récord de 18 nominaciones, lo que refleja su permanencia y experiencia en el fútbol.

Los cinco Balones de Oro de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, Balon de Oro | Angel Martinez - Real Madrid/GettyImages

El delantero del Al Nassr recibió su primera nominación en 2004, cuando tenía 19 años y empezaba a hacerse un nombre en el United. Terminó en el puesto 12 con 11 votos, quedó 20° en 2005 y 14° en 2006. Su primera aparición en el podio llegó en 2007, cuando quedó segundo por detrás de Kaká.

Un año después, finalmente, ganó su primer Balón de Oro. En 2008, con apenas 23 años, Cristiano fue reconocido después de marcar 42 goles durante la temporada 2007/08 y ganar tanto la Premier League como la Champions League con los Red Devils. Tuvo 446 puntos y superó a Messi y Fernando Torres en la votación.

Su segundo BdO llegó en 2013, cuando ya vestía la camiseta del Madrid. Después de cuatro victorias consecutivas de Messi, el portugués recuperó el primer lugar gracias a sus 69 goles ese año. Consiguió el 27,99 % de los votos y superó al argentino y a Franck Ribéry, quien había ganado cinco títulos con el Bayern Múnich.

En 2014 llegó el tercero después de una temporada mega fructífera con el Merengue. Sus 17 goles en la Champions fueron fundamentales para conquistar la décima Orejona del club español, a la que se sumaron la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Ronaldo recibió el 37,66 % de los votos.

2016 fue uno de los años más exitosos de su carrera y, gracias a eso, ganó su cuarto galardón. Ganó la Champions con el Real Madrid, marcando el penal definitivo en la final contra el Atlético de Madrid, y ganó la Eurocopa con Portugal. Obtuvo 745 puntos, equivalentes al 47,85 % de los votos, y superó ampliamente a Messi y Antoine Griezmann.

Finalmente, en 2017 consiguió su quinta y última estatuilla. El Merengue ganó ese año LaLiga y la Champions, con Cristiano como máximo goleador del torneo europeo gracias a sus 12 tantos. Esa conquista le permitió igualar los cinco Balones de Oro que Messi acumulaba hasta entonces.

El palmarés de Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro

Dato Registro Balones de Oro ganados 5 Primer premio 2008 Último premio 2017 Años de sus victorias 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 Victorias consecutivas 2 (2013-2014 y 2016-2017) Primera nominación 2004 Nominaciones hasta 2026 18 Mayor porcentaje de votos entre los datos citados 47,85 % en 2016 Mayor cantidad de puntos 1365 en 2013

La rivalidad con Lionel Messi

Durante más de una década, Cristiano y Messi fueron rotando entre sí el Balón de Oro. El portugués fue el primero en ganar el galardón, en 2008, pero el argentino respondió con cuatro victorias consecutivas entre 2009 y 2012.

Cristiano le cortó esa racha en 2013, una de las ediciones más disputadas del premio. Consiguió 1365 puntos y el 27,99 % de los votos, contra el 24,72 % de Messi y el 23,36 % de Ribéry.

Tres años después tuvo una de las mayores diferencias en las votaciones. En 2016 obtuvo 745 puntos, ante los 316 del argentino y los 198 de Griezmann.

Ballon d'Or through the years ⏪🌍✨



When Cristiano Ronaldo won by the biggest-ever points margin in 2016 🇵🇹📈 pic.twitter.com/UmEym9vuWy — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 17, 2026

La rivalidad llegó a su auge en 2017 cuando los dos quedaron igualados con cinco Balones de Oro. Sin embargo, la siguiente edición marcó el final de una década de dominio compartido. Luka Modric ganó el premio en 2018, con Cristiano segundo y Messi quinto.

De su primera nominación a sus últimas apariciones

Cristiano Ronaldo, Balon de Oro 2008 | FRANCK FIFE/GettyImages

Después de ganar su quinto BdO en 2017, Cristiano estuvo entre los principales candidatos durante algunas ediciones. En 2018 terminó segundo, en 2019 ocupó el tercer lugar y en 2021 quedó sexto.

En 2022 bajó y quedó en el puesto 20 de la clasificación, su última inclusión entre los 30 finalistas. Un año después quedó fuera de la lista por primera vez desde 2003.