Cruz Azul agrava su crisis tras empatar ante Pumas en el Apertura 2026
Cruz Azul atraviesa uno de sus momentos más duros del semestre. El conjunto celeste suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria entre Liga MX y competencias internacionales, una situación que comienza a generar dudas dentro de la institución, especialmente por las consecuencias que estos resultados están teniendo en el torneo local.
"La Máquina" pasó de competir por los primeros puestos del Apertura 2026 a quedar comprometida en la lucha por mantenerse en zona de liguilla. Los dirigidos por Joel Huiqui han perdido regularidad en las últimas semanas, acumulando resultados que contrastan con las expectativas generadas.
La última victoria de Cruz Azul se produjo el pasado 12 de septiembre, cuando consiguió imponerse por 4-3 al América en un emocionante cotejo. Desde entonces, el equipo no ha conseguido repetir un triunfo, encadenando dos derrotas y dos empates en sus siguientes cuatro compromisos oficiales.
El primer tropiezo llegó en la final de la Campeones Cup, donde Inter Miami se impuso por 2-0 y terminó arrebatándole un título internacional. Posteriormente, Cruz Azul regresó a la actividad dentro de la Liga MX, pero tampoco pudo recuperar el camino de la victoria ante Monterrey.
Los Rayados se impusieron por la mínima diferencia, 1-0, profundizando las dificultades del conjunto capitalino. Posteriormente, los celestes empataron 3-3 frente al Toluca, dejando escapar nuevamente puntos importantes. La situación volvió a repetirse este domingo, cuando Cruz Azul igualó por idéntico marcador durante su visita a los Pumas de la UNAM.
Más allá de los resultados, existe una preocupación adicional relacionada con el funcionamiento defensivo. Cruz Azul ha recibido nueve goles durante sus últimos tres partidos de Liga MX, una cifra grave para cualquier aspirante al campeonato. En ese mismo periodo consiguió seis anotaciones, aunque, su poder en ataque no está siendo suficiente para sumar de a tres puntos.
Actualmente, los cementeros ocupan la séptima posición de la clasificación en la Liga MX con 17 puntos después de 11 jornadas disputadas. Su balance contempla cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, además de 22 goles marcados y 21 recibidos, cifras que reflejan irregularidad a todas luces.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.