Cruz Azul atraviesa uno de sus momentos más duros del semestre. El conjunto celeste suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria entre Liga MX y competencias internacionales, una situación que comienza a generar dudas dentro de la institución, especialmente por las consecuencias que estos resultados están teniendo en el torneo local.

"La Máquina" pasó de competir por los primeros puestos del Apertura 2026 a quedar comprometida en la lucha por mantenerse en zona de liguilla. Los dirigidos por Joel Huiqui han perdido regularidad en las últimas semanas, acumulando resultados que contrastan con las expectativas generadas.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La última victoria de Cruz Azul se produjo el pasado 12 de septiembre, cuando consiguió imponerse por 4-3 al América en un emocionante cotejo. Desde entonces, el equipo no ha conseguido repetir un triunfo, encadenando dos derrotas y dos empates en sus siguientes cuatro compromisos oficiales.

El primer tropiezo llegó en la final de la Campeones Cup, donde Inter Miami se impuso por 2-0 y terminó arrebatándole un título internacional. Posteriormente, Cruz Azul regresó a la actividad dentro de la Liga MX, pero tampoco pudo recuperar el camino de la victoria ante Monterrey.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Los Rayados se impusieron por la mínima diferencia, 1-0, profundizando las dificultades del conjunto capitalino. Posteriormente, los celestes empataron 3-3 frente al Toluca, dejando escapar nuevamente puntos importantes. La situación volvió a repetirse este domingo, cuando Cruz Azul igualó por idéntico marcador durante su visita a los Pumas de la UNAM.

Más allá de los resultados, existe una preocupación adicional relacionada con el funcionamiento defensivo. Cruz Azul ha recibido nueve goles durante sus últimos tres partidos de Liga MX, una cifra grave para cualquier aspirante al campeonato. En ese mismo periodo consiguió seis anotaciones, aunque, su poder en ataque no está siendo suficiente para sumar de a tres puntos.

Actualmente, los cementeros ocupan la séptima posición de la clasificación en la Liga MX con 17 puntos después de 11 jornadas disputadas. Su balance contempla cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, además de 22 goles marcados y 21 recibidos, cifras que reflejan irregularidad a todas luces.