Cruz Azul vs LAFC: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Cruz Azul cerrará en la Angelópolis la serie de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante Los Angeles Football Club de la Major League Soccer con el objetivo de remontar una desventaja de tres anotaciones, luego de que cayeran en la ida en Estados Unidos 3-0.

El cuadro cementero parte como campeón defensor del certamen, pero tendrpa una prueba bastante complicada, por lo que en caso de perder habrá nuevo monarca del torneo.

Por lo tanto, a continuación te dejamos con la información más relevante sobre este compromiso que será muy interesante entre dos equipos plagado de buenos elementos.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto celeste tiene un mes que ha bajado su nvel de juego, siendo sublíder del campeonato mexicano de Primera División tendrán que quitarse de encima una desventaja muy complicada ante un rival muy poderoso con grandiosos jugadores.

Por el nivel mostrado recientemente y la dificultad del rival, no creemos que vayan a conseguir la hombrada de remontar y avanzar a la siguiente ronda desde el Cuauhtémoc, pero si lo vemos ganando el juego, pero sin ser suficiente para seguir en competencia.

Cruz Azul 2-1 LAFC

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs LAFC?

Ciudad : Puebla, Puebla

: Puebla, Puebla Estadio : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc Fecha : martes 14 de abril

: martes 14 de abril Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX

El Estadio Cuauhtémoc será la sede del partido | Hector Vivas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y LAFC (único partido)

Cruz Azl: 0

0 Empate : 0

: 0 LAFC: 1

Último partido entre ambos: 07/04/26 - LAFC 3-0 Cruz Azul - Concacaf Champions Cup 2026

Últimos 5 partidos

Cruz Azul LAFC América 1-1 Cruz Azul 11/04/26 Portland 2-1 LAFC 11/04/26 LAFC 3-0 Cruz Azul 07/04/26 LAFC 3-0 Cruz Azul 07/04/26 Cruz Azul 1-2 Pachuca 04/04/26 LAFC 6-0 Orlando 04/04/26 Mazatlán 1-1 Cruz Azul 20/03/26 Austin 0-0 LAFC 21/03/26 Cruz Azul 1-1 Monterrey 17/03/26 LDA 1-2 LAFC17/03/26

¿Cómo ver el Cruz Azul vs LAFC por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One México FOX One

Últimas noticias del Cruz Azul

ATENTOS, CEMENTEROS



Nicolás Larcamón habló en conferencia de prensa sobre la lesión de Nico Ibáñez.

¿Qué le pasó?



🎥 @ilianyAparicio pic.twitter.com/C7MOKoFGeh — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 12, 2026

El delantero argentino salió lesionado del partido ante el conjunto azulcrema y afortunadamente no fue algo más grave de que aparentaba.

Las declaraciones de Nicolás Larcamón sobre la lesión de Nicolás Ibáñez ante las Águilas: "De Nico aparentemente sería una lesión muscular en el gemelo. A la espera de los estudios, nada ligamentario ni tendinoso. Trascendió que era una lesión más grave que la que aparentemente se dio", dijo el DT.

Posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1): Kevin Mier; Willer Ditta, Amaury García, Erik Lira; José Rodarte, Carlos Rodríguez Jeremy Márquez, Omar Campos, José Paradela, Gabriel Fernández, Agustín Palavecino.

Últimas noticias del LAFC

El cuadro californiano cayó este fin de semana en su visita a Portland Timbers en el campeonato doméstico aunque cabe aclarar que jugaron con varios suplentes dado que tendrán actividad a mitad de semana en la Concachampions.

El cuerpo técnico quiso darle descanso a varios de sus jugadores estelares para afrontar de la mejor manera su duelo ante la Máquina Celeste en México.

Posible alineación de LAFC (3-4-2-1): Hugo Lloris; Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Eddie Segura, Timothy Tillman, Marco Delgado; Mathieu Choinière, David Martínez, Denis Bouanga; Heung-min Son