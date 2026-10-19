¿Cuál fue la polémica de Arda Güler ante el Sevilla y la decisión del VAR?

La goleada del Real Madrid por 4-1 ante el Sevilla, por la novena jornada de LaLiga 2026/27, quedó marcada por una acción polémica protagonizada por Arda Güler y Peque.

El incidente, ocurrido durante la primera parte, provocó fuertes reclamos del equipo visitante, que consideró que el turco debió recibir una tarjeta roja directa. Sin embargo, el árbitro Mateo Busquets Ferrer no señaló infracción y el VAR tampoco solicitó una revisión en el monitor.

¿Qué pasó entre Arda Güler y Peque?

La jugada se produjo en el minuto 22, cuando ambos futbolistas forcejearon en la mitad de cancha. Peque sujetó de la camiseta al jugador merengue, que intentó liberarse del contacto con un movimiento hacia atrás del brazo. Durante esa acción, Güler impactó con el codo o el antebrazo en la zona superior del cuerpo del sevillista, cerca del cuello o el rostro.

🖥️💥 El VAR no pudo analizar la acción entre Arda Güler y Peque.



❌ Tras revisar todas las cámaras disponibles durante 2:20', no encontró una toma en la que se apreciase con claridad el punto de impacto y la intensidad.



▪️ Al no existir una toma adecuada, no puede intervenir. pic.twitter.com/xgzyudYXJt — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 18, 2026

Peque terminó en el suelo y se llevó las manos a la cara, por lo que necesitó atención médica durante unos instantes. Pese a las protestas de los jugadores del Sevilla, el árbitro no sancionó al futbolista madridista. La discusión tampoco terminó con la intervención del VAR, que revisó la secuencia sin considerar que existieran motivos suficientes para recomendar una expulsión.

La decisión adquirió todavía más relevancia porque, pocos minutos después, Güler abrió el marcador para el Madrid. El Sevilla entendió que una eventual tarjeta roja habría cambiado el desarrollo del encuentro y sus posibilidades de competir en el Santiago Bernabéu.

¿Arda Güler debió ser expulsado?

La respuesta depende de cómo se interprete el contacto y, especialmente, de la intensidad del golpe. El reglamento contempla la expulsión cuando un futbolista incurre en conducta violenta, por ejemplo, al golpear a un adversario con fuerza excesiva cuando no está disputando el balón de manera legítima.

Si el contacto hubiera sido en el pecho y sin fuerza excesiva, la sanción podría ser menor; si se hubiera tratado de un golpe violento en el rostro, podría justificarse la tarjeta roja.

Por ese motivo, la falta de una evidencia concluyente habría condicionado la decisión del VAR. Su intervención está reservada para determinados errores claros y manifiestos, entre ellos una posible expulsión directa.

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Antonio Villalba/GettyImages

Las duras críticas del Sevilla y la respuesta de Mourinho

El entrenador sevillista, Luis García Plaza, calificó la acción como una «tarjeta roja clarísima» y sostuvo que su equipo perdió la oportunidad de disputar el partido en igualdad de condiciones. El capitán Kike Salas también cuestionó que el árbitro no acudiera al monitor, mientras que otros jugadores expresaron su malestar por diferentes decisiones durante el encuentro.

José Mourinho, técnico del Real Madrid, restó importancia a las acusaciones y aseguró que no había podido ver imágenes que le permitieran comprender las protestas. El portugués también rechazó lo que consideró una insistencia excesiva sobre el arbitraje.