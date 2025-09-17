¿Cuándo estará disponible Ángel Sepúlveda para jugar con Cruz Azul?

Luego del triunfo de Cruz Azul en calidad de visita ante los Tuzos de Pachuca, el cuadro de la capital del país se ha colocado en el segundo lugar de la tabla general de la Liga MX. Este fin de semana, el cuadro que comanda Nicolás Larcamón, tendrá una seria y real oportunidad de colarse en la cima.

Para ello, además de esperar resultados ajenos, será clave que los de La Noria puedan derrotar como locales al cuadro de Juárez. Si bien el cotejo no será del todo sencillo, cierto es que Cruz Azul parte como favorito y dicha condición crece todavía más una vez que el cuadro celeste recupera a una pieza clave.

“SEPU ESTÁ DE REGRESO”



Ángel Sepúlveda este martes entrenó al parejo de sus compañeros y está listo para reaparecer el viernes si así lo decide Nicolás Larcamón.



El “cuate” ya está recuperado de su lesión y ahora será decisión del CT si lo usa o no ante Bravos pic.twitter.com/gaa00EyBcu — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) September 16, 2025

César Caballero reporta que a lo largo de la sesión del martes, Ángel Sepúlveda trabajó a la par del resto de la plantilla celeste. De esta forma, se entiende que la lesión que sufrió en contra de Chivas y que le dejó fuera del duelo ante el Pachuca, ha quedado detrás al cien por ciento.

La fuente señala que es un hecho que el delantero mexicano será parte de la lista de convocados del cuadro celeste para el cotejo del fin de semana. Lo que no está del todo claro es si Ángel será titular o partirá de suplente para evitar una recaída y de la misma forma, respetar el buen trabajo de Gabriel Fernández en su ausencia.

Ángel inició el torneo con números brillantes. Entre baja de juego y la lesión, el rendimiento del mexicano ha caído un poco.

