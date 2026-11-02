¿Cuándo fue la última vez que Tigres quedó fuera de Liguilla?

Tigres ha consumado uno de los fracasos deportivos más importantes de su historia reciente. Después de más de una década clasificando ininterrumpidamente a la liguilla de la Liga MX, el cuadro de la UANL quedó eliminado del Apertura 2026 este sábado, luego de caer frente a Pachuca.

La eliminación representa el final de una impresionante racha de 23 torneos consecutivos alcanzando la fase definitiva del campeonato mexicano. Durante prácticamente doce años, los felinos construyeron una identidad competitiva que los convirtió en protagonistas habituales del fútbol nacional, una era además, sumamente ganadora.

🐯💔 ¡TIGRES ESTÁ ELIMINADO DEL APERTURA 2026!



Los felinos no estarán en la Liguilla y ponen fin a una impresionante racha de 23 participaciones consecutivas en la fase final del futbol mexicano. ¡Se rompe una era para los de la U! 🚨https://t.co/U2A9zlfOzW pic.twitter.com/F1hCNscqPX — MedioTiempo (@mediotiempo) November 2, 2026

Para encontrar la última ocasión en que Tigres quedó fuera de la liguilla es necesario remontarse al Clausura 2014. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Ricardo Ferretti tampoco consiguió ubicarse entre los clasificados. Desde entonces, la institución inició una transformación deportiva que terminaría convirtiéndola en una de las principales potencias del campeonato mexicano.

Posteriormente llegó la etapa de la inversión extranjera. Con figuras nacionales e internacionales, Tigres estableció una época de gloria marcada por campeonatos, finales y participaciones constantes en las instancias dcisivas. Aquella transformación cambió definitivamente las expectativas deportivas alrededor del conjunto de Nuevo León.

Pumas v Tigres - Liga BBVA Apertura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

Sin embargo, el presente refleja una realidad completamente diferente. Tigres ha perdido buena parte de la competitividad que lo distinguió durante sus mejores años y el Apertura 2026 terminó por exhibir sus principales deficiencias. Lo anterior lleva a entender que el ciclo cerró.

La situación también obliga a replantear el proyecto deportivo de cara al próximo año. La directiva tendrá que evaluar profundamente la composición del plantel, el funcionamiento colectivo y las decisiones tomadas durante las últimas temporadas. Todo apunta hacia una renovación importante y radical a todos niveles.

Después de doce años acostumbrado a competir por los primeros lugares, Tigres vuelve a experimentar la frustración de quedarse fuera de la fiesta grande. El fracaso obliga a reconocer que aquella etapa dominante parece haber llegado a su conclusión. Ahora comienza el desafío de reconstruir una institución que tocó fondo y necesita reinventarse.