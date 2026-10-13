¿Cuándo volverá a jugar Rómulo Zwarg con Tigres? Fecha de regreso del brasileño

Los Tigres de la UANL comienzan a recibir noticias alentadoras respecto a la recuperación de Rómulo Zwarg. El contención brasileño ha dado un paso al frente en su rehabilitación y ya realiza trabajos sobre el césped. Sin embargo, no se espera su retorno al cien por ciento en el corto plazo.

El futbolista sufrió un desgarro en la pierna izquierda durante el calentamiento previo al duelo ante a Juárez, correspondiente a la novena jornada de la Liga MX. Desde entonces, ha permanecido fuera de actividad oficial, situación que ha llevado al cuerpo técnico de Víctor Manuel Vucetich a rotar e improvisar en la posición.

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Aunque su evolución marcha a favor, todo apunta a que Rómulo estará descartado para la visita de Tigres a las Chivas este sábado. El brasileño todavía necesita completar diferentes etapas de su recuperación antes de recibir luz verde por parte del cuerpo médico para su retorno a las canchas.

De acuerdo con información de Multimedios Deportes, el contención podría comenzar a trabajar al parejo del grupo durante la siguiente semana. No obstante, su participación en el compromiso frente al León también estaría descartada, debido a que el cuerpo técnico no quiere correr riesgos adicionales en su vuelta a la cancha.

Tigres UANL v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La fecha que aparece marcada en el calendario para su posible reaparición es el próximo 24 de octubre, cuando Tigres visite a los Pumas de la UNAM en la Ciudad de México. Para dicho compromiso, la intención sería contar nuevamente con Rómulo dentro de la convocatoria, sin embargo, partiría desde el banco.

La idea de Tigres es llevar con paciencia su retorno a la actividad. Los de la UANL no van sobrados de piezas en este momento, sin embargo, debe resistir a la tentación de forzar la vuelta de Rómulo por más necesario que sea dentro de la cancha.

La ausencia de Rómulo representa una dificultad importante para Tigres, particularmente por las alternativas que ofrece dentro del mediocampo. Su capacidad para recuperar balones, participar en la distribución del juego y aportar equilibrio defensivo son características que el equipo espera recuperar cuanto antes para fortalecer su funcionamiento colectivo durante las próximas jornadas.