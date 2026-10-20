¿Cuánto dinero perdió Monterrey con Anthony Martial?

El fichaje de Anthony Martial terminó por convertirse en uno de los negocios más cuestionables en la historia reciente de Monterrey. La contratación del delantero francés, que inicialmente despertó expectativas por su trayectoria europea, representó un importante despilfarro económico para la institución regia, considerando su escaso rendimiento dentro del terreno de juego.

De acuerdo con información revelada por Willie González, Anthony Martial recibió un total de 4,4 millones de dólares durante su etapa con Monterrey. Esta cifra equivale al sueldo del año completo que estuvo en el club, así como a la compensación por rescisión de contrato unilateral de parte del equipo.

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Según información de Willie González, Rayados habría desembolsado 2.2 millones de dólares por su primer año de contrato y otros 2.2 millones para rescindirlo.



En total, 4.4 millones de dólares por una apuesta que no dio los resultados. pic.twitter.com/U8QpsyOEBi — CRACKS MX (@mx_cracks) October 19, 2026

El desglose financiero resulta especialmente llamativo. Monterrey desembolsó 2,2 millones de dólares por concepto de salario durante el año que Martial permaneció vinculado al equipo. Sin embargo, la directiva también tuvo que pagar otros 2,2 millones de dólares para concretar su salida, elevando el costo de una contratación que nunca respondió a las expectativas.

Más allá de las cantidades económicas, el rendimiento deportivo del francés terminó por agravar las críticas hacia la opración. Martial únicamente acumuló 410 minutos de actividad oficial, una cifra equivalente a poco más de cuatro partidos completos. Su producción ofensiva también resultó decepcionante, con apenas una anotación conseguida.

Monterrey v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Al dividir los 4,4 millones de dólares entre los 410 minutos disputados, el resultado arroja un costo aproximado de 10.732 dólares por cada minuto de participación. De la misma forma, se puede concluir que Anthony percibió más de cuatro millones de dólares por cada gol que hizo con la camiseta de Monterrey.

La situación también genera cuestionamientos sobre la planificación deportiva y financiera de la institución. La anterior directiva regia apostó por Martial debido al poder mediático de su apellido, más nunca valoraron su presente deportivo, mismo que en ese tiempo ya era bastante raquítico.

Así, la aventura de Anthony Martial en Monterrey concluyó con un balance profundamente negativo para los intereses del club. Los 4,4 millones de dólares desembolsados contrastan con sus 410 minutos y una solitaria anotación. Un fichaje que prometía jerarquía terminó convertido en un ejemplo de lo que no se debe de hacer dentro de la Liga MX.