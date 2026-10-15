¿Cuánto han gastado el PSG y el Manchester City desde que cambiaron de propiedad?

El Paris Saint-Germain dio un golpe de autoridad en el Etihad Stadium al vencer por 4-2 al Manchester City, en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27.

El cruce enfrentó a dos de los proyectos económicos más ambiciosos del fútbol europeo, cuya transformación también puede medirse a través de las cifras que destinaron a reforzar sus planteles: desde la llegada de sus actuales propietarios, ambos superaron los 6.000 millones de euros en gastos de fichajes.

El Manchester City, el proyecto que más dinero invirtió

La diferencia entre ambos equipos supera los 900 millones de euros. De acuerdo con los registros de Transfermarkt, el City acumula un gasto de 3.491 millones desde que Abu Dhabi United Group for Development and Investment, encabezado por el jeque Mansour, adquirió la institución en septiembre de 2008; el promedio alcanza los 183,7 millones por temporada.

#ManCity y #PSG, dos clubes que han revolucionado el mercado de traspasos, se enfrentan esta noche en #ChampionsLeague. Desde sus respectivos cambios de propiedad, han gastado más de 6.000 M€ en fichajes 🧨🤑



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La inversión permitió al conjunto inglés incorporar futbolistas de primer nivel y construir un plantel capaz de competir por los principales títulos. Sin embargo, su crecimiento deportivo también estuvo acompañado de cuestionamientos sobre sus finanzas y el cumplimiento de las normas económicas.

En septiembre, una comisión independiente determinó que el club era culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con presuntas infracciones financieras en la Premier League. La institución apeló el fallo y el procedimiento continúa abierto, mientras todavía resta determinar las sanciones correspondientes.

En paralelo, las cifras reflejan la magnitud de su inversión en el mercado: la temporada 2026/27 figura como la más costosa de su historia, con 526,2 millones de euros desembolsados. Le siguen la campaña 2017/18, con 317,5 millones, y la 2025/26, con 301,8 millones.

Según los datos aportados, Enzo Fernández encabeza la lista de incorporaciones más caras del proyecto, con un traspaso valorado en 145 millones de euros.

PSG, una apuesta millonaria para dominar Europa

Asimismo, el Paris Saint-Germain también cambió su escala competitiva a partir de una fuerte inversión económica. Desde la entrada de Qatar Sports Investments en octubre de 2011, bajo la presidencia de Nasser Al-Khelaïfi, el club francés destinó 2.563 millones de euros a fichajes, con una media de 160,2 millones por temporada.

Uno de los movimientos que mejor representa esa política fue la contratación de Neymar. En 2017, el delantero brasileño dejó el FC Barcelona para incorporarse al PSG por 222 millones de euros, una operación que todavía representa el traspaso más caro de la historia del fútbol. Un año después, el club parisino sumó a Kylian Mbappé, procedente del Mónaco, por 180 millones.

El mayor desembolso de la institución llegó en la temporada 2023/24, cuando destinó 454,5 millones de euros a reforzar su plantel. La cifra refleja la magnitud de una estrategia que buscó reunir figuras internacionales para competir por la Champions y fortalecer su posición entre los principales equipos del continente.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Final | Glenn Gervot - PSG/GettyImages

Dos modelos que redefinieron sus ambiciones

Aunque ambos clubes apostaron por inversiones extraordinarias, el Manchester City mantiene una ventaja considerable en el gasto acumulado. La diferencia económica, sin embargo, no determina por sí sola los resultados deportivos: la planificación, la gestión de los planteles y el rendimiento en los partidos también resultan decisivos.

El bicampeonato europeo del PSG y su reciente victoria por 4-2 son una muestra de ello. Detrás de los dos proyectos hay miles de millones de euros invertidos y una búsqueda constante de protagonismo internacional, aunque el camino hacia los títulos depende de mucho más que el dinero destinado al mercado de fichajes.

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