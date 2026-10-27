¿Cuántos Balones de Oro tiene Harry Kane?

Harry Kane hizo historia este lunes 26 de octubre al conquistar el Balón de Oro 2026. El delantero del Bayern Múnich fue elegido como el mejor futbolista del mundo después de una temporada extraordinaria, en la que combinó sus impresionantes registros goleadores con la conquista de títulos en Alemania y una destacada actuación con Inglaterra en el Mundial 2026, tras las semifinales alcanzadas.

A sus 33 años, Kane recibió el reconocimiento durante la ceremonia celebrada en el London Palladium de Londres, donde superó en la votación a otros grandes candidatos como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.



El premio significó el reconocimiento a uno de los delanteros más importantes de su generación, que hasta hace muy poco tiempo nunca había podido levantar un título en su carrera.

70th Ballon D'Or Ceremony - Show | Jeff Spicer - UEFA/GettyImages

¿Cuántos Balones de Oro ganó Harry Kane en su carrera?

Harry Kane tiene un Balón de Oro, el que conquistó en 2026. Se trata del primero de su carrera, después de varias temporadas en las que había figurado entre los mejores futbolistas del mundo sin conseguir quedarse con el máximo reconocimiento individual.

El delantero inglés había terminado en el puesto 11 de la votación de 2025, mientras que en 2024 había ocupado la décima posición. Anteriormente, fue 19.º en 2023 y 21.º en 2022, cuando todavía jugaba en el Tottenham.

Su consagración llegó después de una campaña 2025-26 en la que marcó 61 goles con el Bayern Múnich, conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana, y se destacó como uno de los principales goleadores del Mundial 2026, donde Inglaterra terminó en el tercer puesto.

Además, Kane se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen, quien lo había conseguido en 2001 cuando jugaba en el Liverpool.

El reconocimiento también tiene un significado especial por la trayectoria del delantero, que pasó buena parte de su carrera en el Tottenham sin conquistar títulos colectivos. Su llegada al Bayern Múnich en 2023 le permitió comenzar una nueva etapa y, tres años después, alcanzar la máxima distinción individual del fútbol mundial.

Con su primer Balón de Oro, Kane se suma a la lista de leyendas inglesas que conquistaron el galardón, junto con Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan y Michael Owen.