¿Cuántos partidos de sanción podría recibir Facundo Bernal por su agresión a Lamine Yamal?

Si algo se está implementando con rigor en LaLiga 2026/27 es el reglamento disciplinario. Las expulsiones por agresiones pueden derivar en suspensiones de una seguidilla de fechas y el último futbolista que se expone a un castigo de esa índole es Facundo Bernal, a menos de una semana del Vinícius gate. El mediocampista del Real Betis vio la tarjeta roja por golpear a Lamine Yamal en la derrota 5-2 ante el Barcelona y se expone a una inhabilitación.

El incidente ocurrió en el minuto 54 del encuentro disputado en La Cartuja, inmediatamente después del gol de Abde que acercó al Betis en el marcador. Fermín López estaba tendido sobre el césped cuando el arquero Álvaro Valles intentó levantarlo. Lamine Yamal intervino para defender a su compañero y terminó enfrentándose con Bernal.

El uruguayo sujetó del cuello al futbolista culé y le propinó dos cabezazos en el rostro. El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea decidió expulsarlo y amonestó a Lamine.

¿Cuál podría ser la sanción de Bernal por agredir a Yamal?

Lamine Yamal, Facundo Bernal, Real Betis vs Barcelona | Fran Santiago/GettyImages

Bernal podría recibir una suspensión de entre cuatro y 12 partidos, según lo establecido en el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, que contempla las agresiones cometidas cuando la pelota no está en juego.

La redacción del acta arbitral va a ser fundamental para determinar el castigo. "En el transcurso de una confrontación, este jugador sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego", escribió De Burgos Bengoetxea. "El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro", agregó.

Aunque el reglamento permite aplicar una suspensión de hasta 12 encuentros, la posibilidad que se contempla es que Bernal reciba el castigo mínimo de cuatro partidos. De cualquier manera, la decisión definitiva dependerá de los organismos disciplinarios de la RFEF.

El mediocampista uruguayo, que llegó al Betis en el último mercado de fichajes, reconoció su error en una publicación en redes sociales. "Quiero pedir disculpas a mis compañeros y a la afición por haber dejado hoy al equipo con un jugador menos. Debí controlarme en esa jugada. Asumo la responsabilidad y no volverá a ocurrir", escribió.

Por su parte, Manuel Pellegrini cuestionó la actuación arbitral y consideró que tanto Bernal como Yamal debieron recibir una tarjeta amarilla. El DT va a tener que esperar la resolución disciplinaria para conocer durante cuántas jornadas no podrá contar con el futbolista, que había conseguido ganarse un lugar en sus planes desde su llegada al Verdiblanco.